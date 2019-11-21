Политика

ТАССТАССГосдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями. Об этом заявил в четверг представитель Госдепартамента высокого ранга, которого цитирует агентство Reuters.
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Журавлёв: в вопросе С-400 Турция отмахнется от назойливых США

REGNUM02:01

Госдеп призвал Турцию отказаться от российских С-400

Газета.Ru01:21

Госдеп призвал Турцию избавиться от С-400

Взгляд.рувчера в 13:25

Госдеп потребовал от Турции «избавиться от С-400»

RT на русскомвчера в 15:26

Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400

РБКвчера в 15:03

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

ТАССвчера в 13:45

Госдеп предложил Турции избавиться от российских С-400

РИА Новостивчера в 16:30
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Общество

Путин назвал чушью новые правила медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью информацию о введении нового порядка медицинского осмотра водителей, который якобы может привести к росту цен на справки.
Профиль вчера в 08:28
Общество

Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море

В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация остаётся на контроле службы.
REGNUM 03:37
Происшествия

Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве

В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова.
Российская газета 03:04
Происшествия

Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси

Российская газета 02:49
Политика

В ФСБ ответили на заявления Украины о состоянии переданных кораблей

Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой», заявили 21 ноября в Центре общественных связей ФСБ России.
REGNUM вчера в 03:48
Происшествия

Аспирант МГУ выпал из окна общежития

Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 01:43
Общество

ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти

ФСБ пресекла деятельность девяти сторонников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, готовивших почву для свержения власти и создания так называемого "всемирного халифата", сообщает ЦОС ФСБ.
РИА Новости 03:55
Политика

В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35

Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Известия вчера в 08:35
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Газета.Ru вчера в 22:29
Гаджеты

Замена экрана в Huawei Mate X стоит как iPhone 11

Life.ru 20 ноября в 06:35
Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru вчера в 18:39
Общество

Власти Кубани хотят запустить в Крым электрички

Власти Краснодарского края прорабатывают возможность запуска за счет государственно-частного партнерства электропоездов из региона по Крымскому мосту.
Газета.Ru 00:24
Футбол

«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука

Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Газета.Ru вчера в 10:59
Экономика

В России начали продавать лекарства в кредит

Кредит выдают на срок от трех месяцев до года. Эффективность проекта обещают оценить в начале 2020 года после завершения пилота.
Российская газета 03:52
Игры

CD Projekt Red заявила, что Cyberpunk 2077 вошла в финальную стадию разработки

CD Projekt Red выпустила финансовый отчет, из которого стало известно, что Cyberpunk 2077 уже вошла в финальную стадию разработки.
Gmbox.ru 03:46
Кино

В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете

В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
BFM.ru вчера в 23:37
Общество

Бренд Victoria’s Secret заявил об отмене ежегодных показов

В ноябре 2018 года бывший директор по маркетингу Victoria’s Secret Эд Разек заявил в интервью Vogue, что в показах бренда не должны участвовать плюс-сайз модели или трансгендеры.
Собака.ru 03:14
Политика

У Трампа есть два месяца, чтобы остановить «Северный поток-2»

США могут отложить более чем на год ввод «Северного потока-2». 20 ноября об этом заявил сенатор-республиканец Тед Круз.
Свободная Пресса вчера в 05:46
Авто

Китайский JAC презентовал недорогой седан со стильным дизайном

Китайский автопроизводитель запустил на родине продажи недорогой модели - среднеразмерного лифтбека JAC Jiayue A5.
SpeedMe 20 ноября в 22:44
Авто

Tesla выпустила свой первый пикап Cybertruck

Американская компания Tesla представила первый в своей истории пикап, который получил название Cybertruck.
Известия 03:34
Политика

В России решат проблему производства аналогов импортных лекарств

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит России при отказе иностранной компании поставлять лекарства в РФ самостоятельно производить этот препарат, заплатив держателю патента, следует из базы данных ГД.
РИА Новости 03:40
Армия и оружие

Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс «Искандер»

Ракетные соединения Сухопутных войск в пятницу завершат перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
РИА Новости вчера в 21:18
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка

Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора.
Известия 00:58
Политика

Украинский эксперт «нокаутировал» американца в эфире «Россия 1»

Американец упал и ударился головой о декорации. После «нокаута» эфир прервался на рекламу, а обоих экспертов удалили из студии.
Комсомольская правда 20 ноября в 11:59
Армия и оружие

Турецкие военные поймали в Сирии организатора теракта в России

В Сирии пойман боевик террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который является организатором терактов в России и Германии.
REGNUM 03:01
Спорт

Союз биатлонистов России изменил состав сборной на Кубок мира

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки национальных команд на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
РБК 20 ноября в 04:08
Транспорт

Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Российская газета 20 ноября в 20:02
Общество

Путин поздравил с днем рождения Николая Добронравова

Президент России Владимир Путин поздравил поэта и лауреата государственной премии СССР Николая Добронравова с юбилеем.
Московский Комсомолец 02:55
Общество

Путин вручил уральским пилотам звезды Героев России

По Указу президента, командиру экипажу Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоены звания Героев России, пятеро бортпроводников награждены орденами Мужества.
URA.Ru вчера в 09:54
Фигурное катание

Туктамышева рассказала о заработках фигуристов

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, на какие премии и бонусы могут рассчитывать спортсмены, выступающие в международных турнирах и ледовых шоу.
Известия 03:29
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