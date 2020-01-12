Политика
REGNUMГосдеп потребовал извинений от Ирана за задержание британского посла
Госдепартамент США требует публичных извинений от властей Ирана за задержание посла Великобритании в Тегеране Роберта Макэра, заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус на своей странице в Twitter.
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Мы призываем режим официально извиниться перед Великобританией за нарушение ее прав и уважать права всех дипломатов.
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Музыка
Димаш сменил «крутого» продюсера
Футбол
«Малага» уволила тренера из-за скандального видео
Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.
Общество
Названа причина резкого потепления в России на фоне остальных стран
В России теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на Земле.
Общество
Меган Маркл подписала контракт с Disney
Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney.
Здоровье
Врачи рассказали, как вовремя распознать рак желудка
Рак желудка, как и другие виды онкологии, дает о себе знать, как правило, на поздних стадиях.
Политика
КСИР взял ответственность за сбитый украинский самолет
Политика
Армия Хафтара обвинила ПНС Ливии в нарушении перемирия
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Происшествия
Два землетрясения произошло в Кузбассе
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
Политика
На Мальте избрали нового премьер-министра
Лейбористская партия Мальты назначила Роберта Абелу новым премьер-министром государства вместо Джозефа Муската, вынужденного покинуть пост в связи с политическим скандалом вокруг убийства журналистки Дафны Каруаны Гализии, сообщает Malta Today.
Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев выступил за отмену длинных новогодних и майских выходных в России.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
В зеленом чае содержится большое количество полифенолов, которые окисляются, теряя свои антиоксидантные свойства при производстве черного чая.
Единоборства
Боец MMA Орловский объяснил неприязнь к Фёдору Емельяненко
Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский объяснил свою неприязнь к россиянину Фёдору Емельяненко.
Происшествия
Три человека погибли в аварии с автобусом в Орловской области
Три человека погибли, еще шесть пострадали при аварии с легковым автомобилем и микроавтобусом в Орловской области.
Здоровье
Холмский врач-травматолог, которого хотели уволить после скандала, останется работать
Принято окончательное решение в нашумевшей истории с холмским врачом-травматологом.
Технологии
«Яндекс» планирует запустить собственного виртуального оператора связи
"Яндекс" планирует запустить виртуального сотового оператора.
Экономика
Российские банки отказываются от POS-кредитования
Крупные российские банки отказываются от выдачи кредитов в магазинах – так называемых POS-займов (POS — Point Of Sale).
Экономика
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Общество
Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ
Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
Происшествия
СК начал проверку после хлопка на заводе под Белгородом
Следователи начали проверку после хлопка пылевоздушной смеси в здании комбикормового завода в Белгородской области, говорится в сообщении регионального управления СК.
Происшествия
Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Армия и оружие
Перемирие в Сирии продержалось сутки
Общество
Более миллиарда животных погибли в лесных пожарах в Австралии
Лесные пожары бушуют в Австралии с ноября 2019 года, наиболее сильно пострадал штат Новый Южный Уэльс на восточном побережье континента.
Общество
Десятки рейсов задержаны в аэропорту Дубая из-за дождей
По данным синоптиков, дожди в Эмиратах продолжаются, по крайней мере, до конца дня.