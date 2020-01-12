Политика

REGNUMREGNUMГосдеп потребовал извинений от Ирана за задержание британского посла

Госдепартамент США требует публичных извинений от властей Ирана за задержание посла Великобритании в Тегеране Роберта Макэра, заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус на своей странице в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать9
Морган Ортагус
Мы призываем режим официально извиниться перед Великобританией за нарушение ее прав и уважать права всех дипломатов.
— Морган ОртагусLenta.ru 20:16

Подробнее о событии

Госдеп США потребовал извинений от Ирана за задержание британского посла

Lenta.ru20:16

Госдеп призвал Иран извиниться за задержание британского посла

RT на русском20:05

Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла

РИА Новости18:20

Госдеп потребовал от Ирана извиниться за задержание британского посла

Известия19:15

Госдепартамент призвал Иран извиниться за задержание британского посла в Тегеране

ТАСС18:38

Госдеп США призвал Иран извиниться за задержание британского посла

Газета.Ru18:36

Госдеп потребовал от Ирана извиниться за задержание британского посла

РБК19:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 22:04, Ашберн
Музыка

Димаш сменил «крутого» продюсера

ГЛАС.RU вчера в 17:30
Футбол

«Малага» уволила тренера из-за скандального видео

Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.
Soccer.ru 16:31
Общество

Названа причина резкого потепления в России на фоне остальных стран

В России теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на Земле.
Lenta.ru 21:52
Общество

Меган Маркл подписала контракт с Disney

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney.
Вести.Ru 10:32
Общество

Королева Великобритании назначила совещание из-за принца Гарри

REGNUM 18:55
Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс 11:09
Здоровье

Врачи рассказали, как вовремя распознать рак желудка

Рак желудка, как и другие виды онкологии, дает о себе знать, как правило, на поздних стадиях.
Российская газета вчера в 23:47
Политика

КСИР взял ответственность за сбитый украинский самолет

Вечерний курьер 10:53
Политика

Армия Хафтара обвинила ПНС Ливии в нарушении перемирия

RT на русском 20:20
Политика

Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 10:34
Происшествия

Два землетрясения произошло в Кузбассе

Интерфакс 20:11
Происшествия

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
РБК вчера в 22:13
Политика

На Мальте избрали нового премьер-министра

Лейбористская партия Мальты назначила Роберта Абелу новым премьер-министром государства вместо Джозефа Муската, вынужденного покинуть пост в связи с политическим скандалом вокруг убийства журналистки Дафны Каруаны Гализии, сообщает Malta Today.
ФАН 21:48
Общество

Горбачев призвал отменить длинные выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев выступил за отмену длинных новогодних и майских выходных в России.
Известия 18:35
Наука

Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни

В зеленом чае содержится большое количество полифенолов, которые окисляются, теряя свои антиоксидантные свойства при производстве черного чая.
ToDay News Ufa 09 января в 07:03
Единоборства

Боец MMA Орловский объяснил неприязнь к Фёдору Емельяненко

Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский объяснил свою неприязнь к россиянину Фёдору Емельяненко.
RT на русском 15:16
Происшествия

Три человека погибли в аварии с автобусом в Орловской области

Три человека погибли, еще шесть пострадали при аварии с легковым автомобилем и микроавтобусом в Орловской области.
РБК 07:41
Здоровье

Холмский врач-травматолог, которого хотели уволить после скандала, останется работать

Принято окончательное решение в нашумевшей истории с холмским врачом-травматологом.
Сахалин.Инфо вчера в 04:27
Политика

Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране «не отвертятся»

РИА Новости 16:36
Технологии

«Яндекс» планирует запустить собственного виртуального оператора связи

"Яндекс" планирует запустить виртуального сотового оператора.
Клопс 09 января в 06:47
Экономика

Российские банки отказываются от POS-кредитования

Крупные российские банки отказываются от выдачи кредитов в магазинах – так называемых POS-займов (POS — Point Of Sale).
Вести.Ru 20:00
Экономика

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Российская газета вчера в 22:00
Общество

Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ

Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 12:19
Происшествия

СК начал проверку после хлопка на заводе под Белгородом

Следователи начали проверку после хлопка пылевоздушной смеси в здании комбикормового завода в Белгородской области, говорится в сообщении регионального управления СК.
РБК 20:49
Происшествия

Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Газета.Ru 08:00
Политика

Иран официально признал, что случайно сбил украинский Boeing

Expert.ru 01:48
Биатлон

Сборная России заняла четвертое место в мужской эстафете в Оберхофе

РИА Новости 09:44
Армия и оружие

Перемирие в Сирии продержалось сутки

Lenta.ru вчера в 08:14
Общество

Более миллиарда животных погибли в лесных пожарах в Австралии

Лесные пожары бушуют в Австралии с ноября 2019 года, наиболее сильно пострадал штат Новый Южный Уэльс на восточном побережье континента.
Интерфакс 09 января в 09:08
Общество

Десятки рейсов задержаны в аэропорту Дубая из-за дождей

По данным синоптиков, дожди в Эмиратах продолжаются, по крайней мере, до конца дня.
Радио Маяк 10:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное