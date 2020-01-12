Мы призываем режим официально извиниться перед Великобританией за нарушение ее прав и уважать права всех дипломатов.

Госдепартамент США требует публичных извинений от властей Ирана за задержание посла Великобритании в Тегеране Роберта Макэра, заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус на своей странице в Twitter.

Госдеп потребовал извинений от Ирана за задержание британского посла

Происшествия В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.

Политика На Мальте избрали нового премьер-министра Лейбористская партия Мальты назначила Роберта Абелу новым премьер-министром государства вместо Джозефа Муската, вынужденного покинуть пост в связи с политическим скандалом вокруг убийства журналистки Дафны Каруаны Гализии, сообщает Malta Today.

Общество Горбачев призвал отменить длинные выходные в России Бывший президент СССР Михаил Горбачев выступил за отмену длинных новогодних и майских выходных в России.

Экономика Российские банки отказываются от POS-кредитования Крупные российские банки отказываются от выдачи кредитов в магазинах – так называемых POS-займов (POS — Point Of Sale).

Экономика В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".

Общество Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».

Происшествия СК начал проверку после хлопка на заводе под Белгородом Следователи начали проверку после хлопка пылевоздушной смеси в здании комбикормового завода в Белгородской области, говорится в сообщении регионального управления СК.

Происшествия Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.