Политика
REGNUMГосдеп потребовал извинений от Ирана за задержание британского посла
Госдепартамент США требует публичных извинений от властей Ирана за задержание посла Великобритании в Тегеране Роберта Макэра, заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус на своей странице в Twitter.
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Мы призываем режим официально извиниться перед Великобританией за нарушение ее прав и уважать права всех дипломатов.
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Кино
Ремейк «Гостьи из будущего» снимут в России
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
В ЦБ сообщили о новых вариантах пенсионных выплат
Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что в новой пенсионной схеме по завершении накопительной фазы у человека будет выбор - получить сразу все накопления, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.
Политика
Посла Британии в Иране задержали на несколько часов на акции протеста
Иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили посла Великобритании в Иране Роберта Макэйра из-за его участия в акции протеста в Тегеране.
Армия и оружие
WP узнала о провале операции США против еще одного иранского военного
По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции.
Финансы
Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Общество
В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»
Минпросвещения готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, рассказала «Российской газете» глава министерства Ольга Васильева.
Происшествия
Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Общество
Вильфанд назвал причиной теплой зимы в России глобальное потепление
Теплая зима в России является следствием глобального потепления, заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Шоу-бизнес
Сальма Хайек рассказал о порвавшемся перед вручением «Оскара» платье
Известная актриса Сальма Хайек рассказала, что у нее порвалось платье прямо перед вручением престижной премии "Оскар" в 2003 году.
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Политика
WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.
Шоу-бизнес
Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Шукшиной
Шахназаров ответил, что хотел стать супругом Марии Шукшиной, однако «не сложилось».
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области
В Рязанской области микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погибли три человека.
Шоу-бизнес
Нюша в купальнике поразила поклонников естественной красотой
Звезда поразила своих поклонников естественной красотой. Артистка отдыхает вместе с мужем Игорем Сивовым и годовалой дочкой Симбой на Бали.
Футбол
Дик Адвокат: «Смолов хотел перейти в „Фейенорд“»
Главный тренер «Фейенорда» Дик Адвокат подтвердил информацию о том, что клуб рассматривал возможность трансфера нападающего «Локомотива» Федора Смолова.
Футбол
Гол Фирмино принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом» в АПЛ
Футболисты "Ливерпуля" одержали выездную победу над лондонским "Тоттенхэмом" в матче 22-го тура чемпионата Англии.
Армия и оружие
CNN: американские военные заранее знали о ракетном ударе Ирана
Телеканал CNN располагает информацией, что военные США на иракской базе Айн-эль-Асад заранее знали о ракетном ударе Ирана.
Музыка
На New/Open Festival в Екатеринбурге музыканты поборются за денежные призы
Авто
В московском автосалоне продают «Волгу» за 8,5 млн рублей
В одном из автосалонов Москвы выставлен на продажу редчайший ГАЗ-23 по рекордной цене: «Волга», разработанная специально для КГБ и других советских спецслужб, оценивается в 140 000 рублей (порядка 8 500 000 рублей).
Армия и оружие
Трамп заявил о желании взять под контроль сирийскую нефть
Соединённые Штаты могут не ограничиться контролем над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.
Армия и оружие
Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море
Российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в Аравийском море.
Общество
Ночь на воскресенье в Москве стала самой холодной с начала зимы
Экономика
Крупнейшие российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет издание «Известия».
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Футбол
ФК «Ростов» после отпуска полетит в Абу-Даби
Футболисты уже начали подготовку к первому зимнему сбору, в пятницу у них начался медосмотр в одной из московских клиник.
Политика
ПНС Ливии в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия
Авто
При заправке некоторые водители допускают пять ошибок
Не будем забывать, что пр нагревании топливо раширяется.