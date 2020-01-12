Мы призываем режим официально извиниться перед Великобританией за нарушение ее прав и уважать права всех дипломатов.

Госдепартамент США заявил, что иранские власти должны принести публичные извинения за задержание британского посла в ходе акций протестов, проходящих в республике. Об этом сообщила в Twitter официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

Госдеп потребовал от Ирана извиниться за задержание британского посла

Политика Турчинов призвал наказать Россию за сбитый Ираном Boeing Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов попытался переложить на Россию ответственность за уничтожение лайнера МАУ в Иране.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева сняла вето с показа фотографий сыновей Как известно, раньше известная певица, экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева, которая является супругой не менее знаменитого певца Валерия Меладзе, показывать фотографии, касающиеся ее личной жизни и детей, не спешила.

Общество Ученые объяснили резкое потепление климата в России Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете, рассказали специалисты Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова.

Политика На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».

Общество В школьных аттестатах появится оценка «зачтено» Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.

Общество Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Экономика В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".

Экономика «Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".

Экономика Черный хлеб в России может подорожать Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.

Хоккей Гол Ковальчука принес «Монреалю» победу над «Оттавой» Команда Ильи Ковальчука на выезде оказалась сильнее хозяев льда в овертайме со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал 36-летний россиянин.

Шоу-бизнес СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в сентябре прошлого года. По данным СМИ, у неё рак четвёртой стадии.

Футбол Канте может стать игроком «Реала» Полузащитник Челси Нголо Канте может перейти в Реал в зимнее трансферное окно.

Политика Завершены переговоры Путина и Меркель Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".

Происшествия В Австралии акулы съели немецкого футболиста Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.