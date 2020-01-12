Политика

Газета.RuГазета.RuГосдеп США призвал Иран извиниться за задержание британского посла

Госдепартамент Соединенных Штатов призвал иранские власти публично извиниться за задержание посла Великобритании в ходе протестов в Тегеране. Об этом официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус написала на своей странице в Twitter.
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Морган Ортагус
Мы призываем режим официально извиниться перед Великобританией за нарушение ее прав и уважать права всех дипломатов.
— Морган ОртагусLenta.ru вчера в 20:16
с чего всё началось
Мы призываем режим официально извиниться перед Великобританией... и уважать права всех дипломатов, — написала на своей странице в "Твиттере
" руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортагус.
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