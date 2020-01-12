с чего всё началось

Мы призываем режим официально извиниться перед Великобританией за нарушение ее прав и уважать права всех дипломатов.

Госдепартамент Соединенных Штатов призвал иранские власти публично извиниться за задержание посла Великобритании в ходе протестов в Тегеране. Об этом официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус написала на своей странице в Twitter.

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