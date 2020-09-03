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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Госдеп пригрозил РФ последствиями при применении силы в Белоруссии

Политический кризис в республике начался после президентских выборов. Заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил накануне, что отношения России и США ухудшатся, если Москва силой вмешается в ситуацию в Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
Отношения России и США ухудшатся, если Москва силой вмешается в ситуацию в Белоруссии, заявил
 заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент.
РИА Новости02:12
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РБК

В Госдепе оценили последствия силового вмешательства России в протесты

РБК20:55
РИА Новости

Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

РИА Новости02:12
Московский Комсомолец

Госдеп пригрозил Москве последствиями при применении силы в Белоруссии

Московский Комсомолец02:30
ФАН

В Белоруссии ответили США на угрозы ввести санкции против России

ФАН03:55
Комсомольская правда

Госдеп США пригрозил России ухудшением отношений из-за Белоруссии

Комсомольская правда19:46
Коммерсантъ

Госдеп намерен ухудшать отношения с Россией в случае силового вмешательства в Белоруссии

Коммерсантъ19:42
ТАСС

Госдеп пригрозил России ухудшением отношений в случае силового вмешательства в Белоруссии

ТАСС18:20

Путин поручил проработать проект по достройке водоводов в Чувашии

Москва, 3 сентября 2020, 15:13 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев попросил президента России Владимира Путина подключить Минстрой РФ к достройке водоводов Шемуршинского водохранилища, которое было «законсервировано» пять лет назад.
REGNUM08:13
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В Вологодской области раскрыта крупная сеть вебкам-порностудий

В Череповце следователи раскрыли сеть из вебкам-порностудий, которые эксплуатировали юных девушек, проведено свыше 50 обысков, в отделы полиции доставлено свыше 70 человек, сообщает Следственный комитет по Вологодской области.
Российская газета08:03
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Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известия10:54
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В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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