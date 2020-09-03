Госдеп пригрозил РФ последствиями при применении силы в Белоруссии
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Политический кризис в республике начался после президентских выборов. Заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил накануне, что отношения России и США ухудшатся, если Москва силой вмешается в ситуацию в Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
Отношения России и США ухудшатся, если Москва силой вмешается в ситуацию в Белоруссии, заявил
заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент.
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