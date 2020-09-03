Политический кризис в республике начался после президентских выборов. Заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил накануне, что отношения России и США ухудшатся, если Москва силой вмешается в ситуацию в Белоруссии.

С чего всё началось Отношения России и США ухудшатся, если Москва силой вмешается в ситуацию в Белоруссии, заявил заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент. РИА Новости 02:12