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Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

1 сентября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщило, что Вашингтон может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае более открытого вмешательства в дела Белоруссии. В Белоруссии после выборов президента 9 августа продолжаются протесты.В источнике
С чего всё началось
Отношения России и США ухудшатся, если Москва силой вмешается в ситуацию в Белоруссии, заявил
 заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент.
РИА Новости02:12
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ФАН

В Белоруссии ответили США на угрозы ввести санкции против России

ФАН03:55
РИА Новости

Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

РИА Новости02:12
Коммерсантъ

Госдеп намерен ухудшать отношения с Россией в случае силового вмешательства в Белоруссии

Коммерсантъ19:42
РБК

В Госдепе оценили последствия силового вмешательства России в протесты

РБК20:55
Комсомольская правда

Госдеп США пригрозил России ухудшением отношений из-за Белоруссии

Комсомольская правда19:46
Московский Комсомолец

Госдеп пригрозил Москве последствиями при применении силы в Белоруссии

Московский Комсомолец02:30
ТАСС

Госдеп пригрозил России ухудшением отношений в случае силового вмешательства в Белоруссии

ТАСС18:20

Определились все участники группового этапа Кубка России по футболу

Москва, 3 сентября 2020, 09:00 — REGNUM Участники группового этапа Кубка России по футболу определились по итогам матчей 1/64 финала турнира среди команд Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которые прошли 2 сентября.
REGNUM02:00

Законопроект об отмене транспортного налога внесен в Госдуму

Москва, 3 сентября 2020, 09:21 — REGNUM Законопроект об отмене транспортного налога внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 сентября.
REGNUM02:21
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Иностранцы в 2020 году не получат господдержку за съемки кино в России

Базовый размер субсидии составляет 30% от документально подтвержденных затрат компании, повышенный рибейт в 40% выделяется тем, кто планирует потратить в России не менее 75 млн руб. Выдавать рибейты иностранцам еще в 2019 году обещал Владимир Мединский, занимавший на тот момент пост министра культуры (покинул его в январе 2020-го).
РБК04:14

США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman-3

США в среду провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащённой боеголовкой многократного повторного входа, способной нести несколько управляемых ядерных снарядов индивидуального наведения.
Pravda.Ru00:05
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