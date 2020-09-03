Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

Отношения России и США ухудшатся, если Москва силой вмешается в ситуацию в Белоруссии, заявил заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Госдеп пригрозил России ухудшением отношений в случае силового вмешательства в Белоруссии

Российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае "открытого силового вмешательства" России в ситуацию в Белоруссии.
ТАСС18:20
Подробнее о событии
РИА Новости

Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

РИА Новости02:12
Московский Комсомолец

Госдеп пригрозил Москве последствиями при применении силы в Белоруссии

Московский Комсомолец02:30
ТАСС

Госдеп пригрозил России ухудшением отношений в случае силового вмешательства в Белоруссии

ТАСС18:20
Комсомольская правда

Госдеп США пригрозил России ухудшением отношений из-за Белоруссии

Комсомольская правда19:46
Коммерсантъ

Госдеп намерен ухудшать отношения с Россией в случае силового вмешательства в Белоруссии

Коммерсантъ19:42
Life.ru

В Госдепе предупредили об ухудшении отношений с РФ в случае силового вмешательства в Белоруссии

Life.ru18:59
РБК

В Госдепе оценили последствия силового вмешательства России в протесты

РБК20:55

Клиника Charite оценила состояние Навального после отравления

«Алексей Навальный продолжает лечиться в реанимации и остается на искусственной вентиляции легких», ‒ говорится в четвертом заявлении о состоянии политика, сделанном клиникой с 22 августа, когда он был госпитализирован в берлинском подразделении клиники.
Клиника Charite оценила состояние Навального после отравления
Ведомостивчера в 12:04
119

Автомобильным номерам определили цену

Проект постановления правительства, поправки к закону "О государственной регистрации транспортных средств" и Бюджетный кодекс, которые позволят регионам выставлять на торги "красивые" автомобильные и мотоциклетные номера, направлены в правительство России.
Коммерсантъ18:12
4

В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога

Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене в России транспортного налога, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новости02:40
1

Дочь Ларисы Гузеевой удивила фанатов обнаженными фото

Кто-то из комментаторов даже сравнил дочь Гузеевой со скандально известной наследницей королевы русского шансона Любови Успенской, которая также не упускает возможности шокировать своих подписчиков провокационными снимками.
Актуальные Новости01:20

Коронавирус подтвердился у кадетов президентского училища в Кузбассе

На прошедшем в четверг, 3 сентября, брифинге в областном центре, посвященном ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе, прозвучала информация о том, что несколько кемеровских кадетов заболели COVID-19.
Avoka.do01:53

Фаворит в борьбе за пост премьера Японии продолжит курс Абэ по Курилам

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, который считается основным претендентом на пост премьера страны, заявил, что намерен придерживаться курса уходящего премьера Синдзо Абэ по вопросу Курильских островов.
Интерфаксвчера в 05:05
2

Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
394