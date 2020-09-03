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Отношения России и США ухудшатся, если Москва силой вмешается в ситуацию в Белоруссии, заявил заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент.В источнике
С чего всё началось
Госдеп пригрозил России ухудшением отношений в случае силового вмешательства в Белоруссии
Российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае "открытого силового вмешательства" России в ситуацию в Белоруссии.
ТАСС18:20
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