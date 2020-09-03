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Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

1 сентября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщило, что Вашингтон может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае более открытого вмешательства в дела Белоруссии. В Белоруссии после выборов президента 9 августа продолжаются протесты.В источнике
С чего всё началось
Отношения России и США ухудшатся, если Москва силой вмешается в ситуацию в Белоруссии, заявил
 заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент.
РИА Новости02:12
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ФАН

В Белоруссии ответили США на угрозы ввести санкции против России

ФАН03:55
Комсомольская правда

Госдеп США пригрозил России ухудшением отношений из-за Белоруссии

Комсомольская правда19:46
Московский Комсомолец

Госдеп пригрозил Москве последствиями при применении силы в Белоруссии

Московский Комсомолец02:30
РБК

В Госдепе оценили последствия силового вмешательства России в протесты

РБК20:55
РИА Новости

Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

РИА Новости02:12
Коммерсантъ

Госдеп намерен ухудшать отношения с Россией в случае силового вмешательства в Белоруссии

Коммерсантъ19:42
ТАСС

Госдеп пригрозил России ухудшением отношений в случае силового вмешательства в Белоруссии

ТАСС18:20

Байден осудил Трампа за отсутствие реакции на отравление Навального

Кандидат в президенты США Джо Байден выступил с критикой в адрес лидера страны Дональда Трампа за отсутствие реакции на заявление Германии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.
ИжевскИнфо.РУ02:32
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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Рубль обвалился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль обвалился к доллару и евро на вечерних торгах на фоне геополитических рисков, выросших после заявлений представителей немецких властей, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен в РФ нервно-паралитическим боевым веществом группы "Новичок".
Интерфаксвчера в 12:36
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