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Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

1 сентября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщило, что Вашингтон может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае более открытого вмешательства в дела Белоруссии. В Белоруссии после выборов президента 9 августа продолжаются протесты.В источнике
С чего всё началось
Отношения России и США ухудшатся, если Москва силой вмешается в ситуацию в Белоруссии, заявил
 заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент.
РИА Новости02:12
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ФАН

В Белоруссии ответили США на угрозы ввести санкции против России

ФАН03:55
Комсомольская правда

Госдеп США пригрозил России ухудшением отношений из-за Белоруссии

Комсомольская правда19:46
Московский Комсомолец

Госдеп пригрозил Москве последствиями при применении силы в Белоруссии

Московский Комсомолец02:30
РБК

В Госдепе оценили последствия силового вмешательства России в протесты

РБК20:55
РИА Новости

Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

РИА Новости02:12
Коммерсантъ

Госдеп намерен ухудшать отношения с Россией в случае силового вмешательства в Белоруссии

Коммерсантъ19:42
ТАСС

Госдеп пригрозил России ухудшением отношений в случае силового вмешательства в Белоруссии

ТАСС18:20

РФС временно отстранил трёх судей от работы на матчах Премьер-лиги

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал, что несколько судей, которые работали на матчах «Спартак» - «Сочи» и «Ротор» - «Спартак», были временно отстранены от работы на матчах Премьер-лиги.
РФС временно отстранил трёх судей от работы на матчах Премьер-лиги
LiveResult.Ru09:56

Телеведущего Белоруссии арестовали за участие в незаконной акции

Белорусского телеведущего Дениса Дудинского арестовали на десять суток за участие в незаконной акции, сообщило 3 августа РИА Новости со ссылкой на представителя суда Первомайского района Минска.
ИА Красная Весна09:24
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В США умер афроамериканец, которому полицейские надели на голову мешок

Афроамериканец умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как полицейские надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение порядка двух минут, пишет местная газета Democrat and Chronicle со ссылкой на поступившую в ее распоряжение видеозапись, а также отчет о вскрытии и документы полиции.
РИА Новости05:28
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Корабли Тихоокеанского флота идут на помощь танкеру «Нью Даймонд»

Москва, 3 сентября 2020, 17:10 — REGNUM Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), шедший в Андаманское море, идёт к терпящему бедствие в Индийском океане панамскому танкеру «Нью Даймонд», сообщает 3 сентября российский Национальный центр управления обороной.
REGNUM10:10
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Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

Москва, 3 сентября 2020, 14:04 — REGNUM Причиной тяжелого состояния блогера Алексея Навального послужил какой-то «внутренний пусковой механизм», заявил заведующий отделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог области Александр Сабаев.
REGNUM07:04
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
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