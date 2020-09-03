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Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

1 сентября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщило, что Вашингтон может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае более открытого вмешательства в дела Белоруссии. В Белоруссии после выборов президента 9 августа продолжаются протесты.В источнике
С чего всё началось
Отношения России и США ухудшатся, если Москва силой вмешается в ситуацию в Белоруссии, заявил
 заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент.
РИА Новости02:12
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ФАН

В Белоруссии ответили США на угрозы ввести санкции против России

ФАН03:55
РИА Новости

Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

РИА Новости02:12
Коммерсантъ

Госдеп намерен ухудшать отношения с Россией в случае силового вмешательства в Белоруссии

Коммерсантъ19:42
РБК

В Госдепе оценили последствия силового вмешательства России в протесты

РБК20:55
Комсомольская правда

Госдеп США пригрозил России ухудшением отношений из-за Белоруссии

Комсомольская правда19:46
Московский Комсомолец

Госдеп пригрозил Москве последствиями при применении силы в Белоруссии

Московский Комсомолец02:30
ТАСС

Госдеп пригрозил России ухудшением отношений в случае силового вмешательства в Белоруссии

ТАСС18:20

Франция направит 100 млрд евро для оживления экономики

Пакет стимулирующих мер предусматривает выделение 35 миллиардов евро на повышение конкурентоспособности экономики, 30 миллиардов евро - на проведение более экологичной энергетической политики и 25 миллиардов евро - на поддержку рабочих мест, сообщили официальные лица.
Finam.Ru08:19
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В России пенсионерам предложили выплачивать по 75 тысяч рублей

По 75 тысяч рублей предложили выплатить российским пенсионерам единовременно, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.С такой инициативой выступил кандидат экономических наук, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Уфимские Заметки03:38
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Командование украинской операции в Донбассе ответило на ультиматум Пушилина

Заместитель командующего Операции объединенной операции Богдан Бондарь заявил, что украинские позиции по всей линии столкновения в Донбассе никуда не сдвигались после принятия дополнительного комплекса мер по прекращению огня.
Украина.ру09:01
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В США умер афроамериканец, которому полицейские надели на голову мешок

Афроамериканец умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как полицейские надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение порядка двух минут, пишет местная газета Democrat and Chronicle со ссылкой на поступившую в ее распоряжение видеозапись, а также отчет о вскрытии и документы полиции.
РИА Новости05:28
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