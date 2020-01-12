Политика

RT на русскомRT на русскомГосдеп призвал Иран извиниться за задержание британского посла

Госдепартамент США призвал власти Ирана принести извинения за задержание посла Великобритании Роберта Макэра во время протестов в Тегеране. «Иранский режим арестовал британского посла в Иране», — написала официальный представитель Госдепа Морган Ортагус в своём Twitter.
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Морган Ортагус
Мы призываем режим официально извиниться перед Великобританией за нарушение ее прав и уважать права всех дипломатов.
— Морган ОртагусLenta.ru 20:16

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Госдеп призвал Иран извиниться за задержание британского посла

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