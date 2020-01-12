Мы призываем режим официально извиниться перед Великобританией за нарушение ее прав и уважать права всех дипломатов.

Госдепартамент США призвал власти Ирана принести извинения за задержание посла Великобритании Роберта Макэра во время протестов в Тегеране. «Иранский режим арестовал британского посла в Иране», — написала официальный представитель Госдепа Морган Ортагус в своём Twitter.

Политика В Абхазии завели уголовное дело после протестов в Сухуме Генпрокуратура Абхазии сообщила о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков, которые произошли во время протестов в Сухуме 9 января.

Политика Турчинов предложил наказать Россию за сбитый в Иране Boeing Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов счел необходимым привлечь Россию к ответственности за сбитый в Иране пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Происшествия В Австралии акулы съели немецкого футболиста Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.

Общество Королева Великобритании назначила совещание из-за принца Гарри Королева Великобритании Елизавета II проведет 13 января совещание в связи с решением принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от полномочий королевской семьи, передает телеканал Sky News.

Экономика Российские банки отказываются от POS-кредитования Крупные российские банки отказываются от выдачи кредитов в магазинах – так называемых POS-займов (POS — Point Of Sale).

Космос «Ожидайте неожиданного!» – советует ведущий специалист НАСА Скотт Гауди из консультативного совета НАСА, занимающийся экзопланетами более 20 лет, говорит, что он совершенно уверен только в одном –надо ожидать неожиданного.

Технологии Twitter хочет ограничить ответы на твиты Американская компания Twitter Inc. начнет в тестовом режиме использовать новые функции, позволяющие пользователям контролировать ответы на их твиты.

Общество Пользователи PlayStation выбрали лучшие игры десятилетия В официальном блоге европейского подразделения Sony подвели итоги пользовательского голосования и огласили результаты на звание лучших игр ушедшего десятилетия.

Общество В США выловили окуня весом 158 кг Американский рыбак поймал 158-килограммового окуня возле побережья Флориды. Джейсон Бойл свою добычу опубликовал на странице в Instagram.

Политика WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.

Футбол Адвокат хочет пригласить Кокорина в «Фейеноорд» Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил информацию о том, что заинтересован в услугах нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина.