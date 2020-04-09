Политика

РБКРБКГосдеп призвал Москву принять меры против «Русского имперского движения»

6 апреля Госдеп включил РИД в список террористических организаций. "Это первый случай, когда США признали террористами сторонников превосходства белой расы, что подтверждает, насколько серьезно нынешняя администрация относится к этой угрозе", — отметил Сейлс.
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Захарова оценила решение США отнести «Русское имперское движение» к террористам

Lenta.ru16:50

МИД РФ: США надеялись на пропагандистский эффект, говоря о «Русское имперском движении»

ТАСС14:15

МИД: США не обосновали внесение РИД в список террористических группировок

Взгляд.ру13:52

Госдепартамент США призвал Россию принять меры против «Русского имперского движения»

Snob.ru12:45

Госдеп призвал российские власти ввести санкции против «Русского имперского движения»

Росбалт12:30

Госдеп призвал Москву принять меры против «Русского имперского движения»

РБК11:51

Денис Гариев: Госдеп объявил РИД «террористами» за Новороссию и противостояние глобалистам

ИА Новороссия10:39
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Здоровье

Число жертв коронавируса во Франции превысило 10 тысяч

Более 10 тыс. человек скончались во Франции после заражения коронавирусом нового типа, сообщает BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Жерома Саломона.
Газета.Ru 07 апреля в 13:56
Шоу-бизнес

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Uznayvse.ru 04:51
Общество

Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора»

"Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.
РИА Новости 15:56
Общество

В Москве начали штрафовать нарушителей самоизоляции

Московские суды начали штрафовать граждан за нарушение самоизоляции. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Lenta.ru 09:12
Общество

Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии

Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) согласовала план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии суммарным объемом €500 млрд.
ТАСС 17:01
Общество

Число умерших от коронавируса в Москве достигло 50

За последние сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом.
РБК 17:59
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости 13:51
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено водолазами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Газета.Ru вчера в 20:31
Шоу-бизнес

Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс

Народную артистку России Надежду Бабкину изолировали и перевели в закрытый инфекционный бокс, пишет StarHit.
Live24 13:52
Шоу-бизнес

Екатерина Климова порадовала поклонников теплыми фото с детьми

Звезда скучает по семейным путешествиям. Известная актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей.
Летидор вчера в 08:21
Армия и оружие

Беспилотник нанес удар по перевозившему Т-55 тягачу в Ливии

Российская газета вчера в 08:17
Происшествия

Уральская семья попыталась спрятаться от коронавируса в лесу

Ведомости 08:12
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились по нефти

Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, написала в Twitter журналист издания Energy Intelligence Амина Бакр.
Lenta.ru 16:27
Армия и оружие

Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю

Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 22 самолета-разведчика, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских Вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 17:04
Политика

Трамп обсуждает с Путиным и саудовским королем сделку по нефти

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин и саудовский король обсуждают сделку по нефти, сообщает пресс-служба Белого дома.
ФАН 17:54
Общество

Испания готовится к летнему сезону без иностранных туристов

Испанское правительство из-за пандемии коронавируса разрабатывает план проведения летнего сезона с закрытыми границами и без иностранных туристов, сообщает издание ABC.
Аргументы и Факты 10:19
Общество

В Росавиации сформировали график вывозных рейсов россиян до 16 апреля

Росавиации сформировали график вывозных рейсов россиян из-за рубежа до 16 апреля.
ТК Звезда 16:33
Авто

Опубликовали первые изображения нового Haval H5

Технической информации пока нет, но внедорожник должен сохранить рамную конструкцию шасси, поскольку модели H5 в компании Haval отводят роль самой простой и неприхотливой.
Тарантас Ньюс 06:22
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru 09:24
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв.
Коммерсантъ 07:03
Общество

Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

По решению Ленинского районного суда, жителю Петербурга, гулявшему со своим малолетним ребенком на детской площадке, несмотря на ограничения из-за коронавируса, назначен административный штраф в 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.
Инфорос 04:00
Общество

Госдума призывает правительство остановить рост цен на продукты

Aobe.ru 14:18
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия 15:58
Кино

Фильм «Джуманджи» получит продолжение

Режиссёр отмечает, что работа над следующим фильмом займет гораздо больше времени, чем работа над предыдущими.
Общественный контроль 07:20
Финансы

Курс доллара упал ниже 74 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
Профиль 03:39
Шоу-бизнес

Игорь Николаев вылечился от пневмонии

Росбалт 04:00
Авто

Стал известен победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»

RuNews24.ru 03:49
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru 04:50
Политика

Кадыров посоветовал критикам покинуть Россию

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя пехотинцем президента России Владимира Путина и посоветовал критикам покинуть страну.
Lenta.ru 11:53
Шоу-бизнес

Егор Крид и Нюша воссоединились ради совместной песни

На этой неделе стало известно, что Крид и Нюша решили воссоединиться ради творческого дуэта.
Bimru.ru 03:06
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