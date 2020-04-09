Политика
РБКГосдеп призвал Москву принять меры против «Русского имперского движения»
6 апреля Госдеп включил РИД в список террористических организаций. "Это первый случай, когда США признали террористами сторонников превосходства белой расы, что подтверждает, насколько серьезно нынешняя администрация относится к этой угрозе", — отметил Сейлс.
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Здоровье
Число жертв коронавируса во Франции превысило 10 тысяч
Более 10 тыс. человек скончались во Франции после заражения коронавирусом нового типа, сообщает BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Жерома Саломона.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Общество
Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора»
"Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.
Общество
В Москве начали штрафовать нарушителей самоизоляции
Московские суды начали штрафовать граждан за нарушение самоизоляции. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Общество
Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии
Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) согласовала план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии суммарным объемом €500 млрд.
Общество
Число умерших от коронавируса в Москве достигло 50
За последние сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Происшествия
Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди
Тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено водолазами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Шоу-бизнес
Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс
Народную артистку России Надежду Бабкину изолировали и перевели в закрытый инфекционный бокс, пишет StarHit.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова порадовала поклонников теплыми фото с детьми
Звезда скучает по семейным путешествиям. Известная актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей.
Армия и оружие
Беспилотник нанес удар по перевозившему Т-55 тягачу в Ливии
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились по нефти
Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, написала в Twitter журналист издания Energy Intelligence Амина Бакр.
Армия и оружие
Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 22 самолета-разведчика, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских Вооруженных сил "Красная звезда".
Политика
Трамп обсуждает с Путиным и саудовским королем сделку по нефти
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин и саудовский король обсуждают сделку по нефти, сообщает пресс-служба Белого дома.
Общество
Испания готовится к летнему сезону без иностранных туристов
Испанское правительство из-за пандемии коронавируса разрабатывает план проведения летнего сезона с закрытыми границами и без иностранных туристов, сообщает издание ABC.
Общество
В Росавиации сформировали график вывозных рейсов россиян до 16 апреля
Росавиации сформировали график вывозных рейсов россиян из-за рубежа до 16 апреля.
Авто
Опубликовали первые изображения нового Haval H5
Технической информации пока нет, но внедорожник должен сохранить рамную конструкцию шасси, поскольку модели H5 в компании Haval отводят роль самой простой и неприхотливой.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв.
Общество
Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
По решению Ленинского районного суда, жителю Петербурга, гулявшему со своим малолетним ребенком на детской площадке, несмотря на ограничения из-за коронавируса, назначен административный штраф в 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Кино
Фильм «Джуманджи» получит продолжение
Режиссёр отмечает, что работа над следующим фильмом займет гораздо больше времени, чем работа над предыдущими.
Финансы
Курс доллара упал ниже 74 рублей
В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев вылечился от пневмонии
Авто
Стал известен победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Политика
Кадыров посоветовал критикам покинуть Россию
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя пехотинцем президента России Владимира Путина и посоветовал критикам покинуть страну.
Шоу-бизнес
Егор Крид и Нюша воссоединились ради совместной песни
На этой неделе стало известно, что Крид и Нюша решили воссоединиться ради творческого дуэта.