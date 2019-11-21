Политика

ТАССТАССГосдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями. Об этом заявил в четверг представитель Госдепартамента высокого ранга, которого цитирует агентство Reuters.
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США предложили Турции «уничтожить, вернуть или избавиться» от ЗРК С-400

РИА Новости16:30

Госдеп потребовал от Турции «избавиться от С-400»

RT на русском15:26

Госдеп призвал Турцию избавиться от С-400

Взгляд.ру13:25

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

ТАСС13:45

В Госдепе США пригрозили Турции санкциями из-за российских С-400

Известия13:43

Госдеп США потребовал от Турции отказаться от С-400

Газета.Ru13:39

Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400

РБК15:03
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Фильм «Ford против Ferrari» стал лидером российского проката

Фильм «Ford против Ferrari» возглавил российский прокат, собрав за прошедшие четыре дня 212,6 млн. рублей.
Брянск.Ньюс 19 ноября в 03:52
Общество

Путин назвал «чушью» новый порядок медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к удорожанию справок.
Известия 17:36
Общество

Российский участник Детского Евровидения выписан из больницы

Участник конкурса «Детское Евровидение» от России 13-летний Денберел Ооржак выписан из польской больницы.
RT на русском 17:15
Общество

Минфин не поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя

В свою очередь Минздрав и Роспотребнадзор выступили с поддержкой данной инициативы.
Газета.Ru 16:31
Космос

Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы

В Солнечной системе много и много тел, которые отвечают первым трем требованиям - например, весь главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером.
Популярная механика 17 ноября в 19:02
Экономика

ФНС отчиталась о росте налоговых сборов почти в 1,5 раза за пять лет

Поступление налогов в реальном выражении в течение пяти лет выросло в 1,4 раза, сообщил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на коллегии в День работника налоговых органов, передал корреспондент РБК.
РБК 05:00
Экономика

Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам

Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
Lenta.ru 18:01
Экономика

Прибавка будет. В новом году вырастут выплаты работающим пенсионерам

Правда, совсем без прибавки в следующем году работающие пенсионеры не останутся.
Life.ru вчера в 16:40
Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru 18:39
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК

Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Известия 07:24
Экономика

Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета

Проблема и в действиях самого правительства, обратил внимание председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Ведомости вчера в 03:46
Политика

Трамп предложил Apple участие в создании 5G в США

Глава государства предложил ему принять участие в создании 5G на территории страны.
News.ru 08:42
Политика

Рошаль попросил Путина защитить врачей

Rambler News Service 12:08
Авто

В 2020 году Geely привезет в Россию три новых кроссовера

В 2020 году компания Geely обновит свой модельный ряд в России сразу тремя новыми кроссоверами: SX11, FY11 и обновленным Atlas.
Автоновости дня 13:58
Общество

Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта

Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 06:28
Теннис

Сборная России сыграет с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал розыгрыша Кубка Дэвиса по теннису, где встретится с командой Сербии.
Российская газета 16:48
Политика

Байден посетовал на нежелание Путина видеть его президентом США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что президент России Владимир Путин не хочет его победы на выборах главы государства 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:54
Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Известия вчера в 22:30
Наука

Обнаружены останки «библейского» змея с задними лапами

Наши находки подтверждают идею о том, что предки современных змей были крупнотелыми и имели большую пасть,- заявил руководитель группы исследователей Изучение останков также показало, что ранние змеи сохраняли свои задние конечности в течение длительного периода времени до возникновения видов современных змей, которые по большей части полностью лишены конечностей.
Южный Федеральный 11:28
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru вчера в 14:49
Наука

Выведена формула пересчета возраста собак в человеческий

Русская Планета 19 ноября в 15:10
Политика

Украина обвинила Россию в краже унитазов с возвращённых кораблей

Россия варварски относилась к кораблям, задержанным в прошлом году в Керченском проливе.
News.ru вчера в 08:37
Политика

Несколько тысяч человек вышли на митинг в годовщину начала Евромайдана

РБК 15:27
Общество

В Якутии школьников обязали ежедневно исполнять гимн России

Известия 02:31
Происшествия

Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Одессе

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший рейсом из Стамбула в Одессу, вечером 21 ноября совершил аварийную посадку в аэропорту прилета.
РБК 16:36
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости 10:02
Гаджеты

Стало известно, как можно использовать старый смартфон

Astera 11:18
Экономика

Спикер Лиханов: Соцподдержка ветеранов труда должна быть без критериев нуждаемости

Группа депутатов внесла в Заксобрание проект закона, которым предлагается распространить на ветеранов труда Забайкальского края меры социальной поддержки без применяемых в настоящее время критериев нуждаемости.
Zab.RU 02:37
Кино

Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела

Радио Sputnik вчера в 13:03
Технологии

Google запустила облачный игровой сервис Stadia

Компания Google запустила 19 ноября облачный игровой сервис Stadia. Об этом сообщили в блоге компании.
Телеканал RTVI 19 ноября в 17:43
Как работают Яндекс.Новости?
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