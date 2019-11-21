Политика

ТАССТАССГосдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями. Об этом заявил в четверг представитель Госдепартамента высокого ранга, которого цитирует агентство Reuters.
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В Госдепе США пригрозили Турции санкциями из-за российских С-400

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Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
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Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

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У берегов Одессы сел на мель танкер «Делфи» под флагом Молдавии.
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Глава Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейман возмущён заявлением россиянина Сергея Ковалёва о том, что он не имел шансов на победу в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.
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