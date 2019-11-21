Политика

ТАССТАССГосдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями. Об этом заявил в четверг представитель Госдепартамента высокого ранга, которого цитирует агентство Reuters.
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США предложили Турции «уничтожить, вернуть или избавиться» от ЗРК С-400

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Госдеп призвал Турцию избавиться от С-400

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Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов рассказал про три рецепта для быстрого экономического роста страны.
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В госдепартаменте США заявили, что «работают» с властями Египта, чтобы не допустить закупок Каиром российских самолетов Су-35, передает РИА Новости.
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Исходя из текущей стоимости акций «Газпрома» на Московской бирже (255,98 рублей за бумагу) пакет может быть продан за 217,7 млрд рублей.
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Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
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Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
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В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с поддержкой мобильной связи 4G.
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Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом

Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
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