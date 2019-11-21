Политика

ТАССТАССГосдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями. Об этом заявил в четверг представитель Госдепартамента высокого ранга, которого цитирует агентство Reuters.
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В компании Twitter дали пользователям возможность скрывать ответы других пользователей на твитты.
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В Челябинской области в следующем году финансирование здравоохранения увеличится аж на три миллиарда рублей.
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В Перми 15-летняя школьница убила отчима

В Перми 15-летняя школьница во время семейного застолья ударила ножом отчима.
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Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в Казани

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Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
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