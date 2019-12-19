Политика
Газета.RuГосдеп пытается помешать «санкциям из ада» против России
Как передает издание, чиновник Госдепа заявляет, что администрация президента США Дональда Трампа "решительно выступает против" законопроекта о новых санкциях, если в него не будут внесены изменения.
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с чего всё началось
Об активной "борьбе сторонников Трампа" против введения нового пакета санкций сообщает издание The Daily Beast, по данным которого представитель Госдепартамента обратился к главе сената с 22-страничным письмом, в котором поясняет, что указанный законопроект должен претерпеть "тонну изменений", прежде чем начать действовать.Царьград14:04
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