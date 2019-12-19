с чего всё началось

Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).

Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA

Политика Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.

Общество Сибиряки попросили у Путина ипотеку под 2% Омский корреспондент Ольга Коробова на большой пресс-конференции спросила у президента РФ Владимира Путина, будут ли сибирякам выдавать гектар и ипотеку под 2%, как на Дальнем Востоке, ведь многие молодые сибиряки уезжают в Москву.

Общество МВД хочет получить право изымать детей из семьи МВД РФ просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Станислава Колесника.

Финансы Рублю не страшен ни импичмент, ни санкции До конца дня рубль едва ли проявит желание расстаться с завоеванными позициями, такой же победный настрой может сохраниться и завтра при условии отсутствия неприятных сюрпризов в запланированной к выходу макростатистики из США.

Политика Путин осудил давление на Sputnik в Эстонии Попытки Таллина помешать работе российского информационного агентства Sputnik в Эстонии не должны остаться незамеченными, сказал Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг.

Армия и оружие Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет 19 декабря 2019 года исполнилось ровно 80 лет с того момента, когда легендарный танк Т-34 поступил на вооружение Красной Армии.

Общество Работодателям в Приангарье рекомендовали сделать 31 декабря выходным Врио главы Приангарья Игорь Кобзев в четверг подписал указ с рекомендацией работодателям сделать 31 декабря выходным днем, сообщает пресс-служба правительства региона.

Спорт Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Политика Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).

Хоккей Свечников снова забил гол из-за ворот Свечников взял инициативу на себя и забил в стиле "лакросс": он поднял шайбу на крюк за воротами и занес ее за линию.

Общество Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.

Авто Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».

Армия и оружие В России выступили против иностранных военных кораблей на Севморпути «Для обеспечения безопасности морской экономической деятельности РФ в акватории Севморпути предусмотрена замена существующих образцов вооружения и военной техники на перспективные и строительство новых кораблей ледового класса», — цитирует Герасимова издание «Военное обозрение» в среду, 18 декабря.