Политика
РБКАдминистрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA
Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).
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Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Общество
Сибиряки попросили у Путина ипотеку под 2%
Омский корреспондент Ольга Коробова на большой пресс-конференции спросила у президента РФ Владимира Путина, будут ли сибирякам выдавать гектар и ипотеку под 2%, как на Дальнем Востоке, ведь многие молодые сибиряки уезжают в Москву.
Общество
МВД хочет получить право изымать детей из семьи
МВД РФ просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Станислава Колесника.
Политика
Большая пресс-конференция Путина завершена
Большая ежегодная пресс-конференция президент РФ Владимира Путина завершилась.
Финансы
Рублю не страшен ни импичмент, ни санкции
До конца дня рубль едва ли проявит желание расстаться с завоеванными позициями, такой же победный настрой может сохраниться и завтра при условии отсутствия неприятных сюрпризов в запланированной к выходу макростатистики из США.
Политика
В конгрессе США одобрили торговое соглашение с Канадой и Мексикой
Палата представителей США одобрила новое торговое соглашение с Канадой и Мексикой (USMCA), сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.
Общество
Путин пообещал помощь единственной школе, где учат алтайскому языку
Жительница региона рассказала о том, что в республике всего одна школа, которая учит алтайскому языку детей.
Футбол
Каземиро: В эпизоде с Вараном судья должен был назначить пенальти
Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал спорный эпизод, случившийся в первом тайме матча «Барселона» - «Реал» в штрафной площади хозяев.
Финансы
МВФ выделил $500 млн на поддержку реформ в Эквадоре
Исполнительный совет МВФ принял решение о выделении Эквадору $498,4 млн, в качестве заключительного транша в рамках программы поддержки реформ в стране.
Политика
Путин осудил давление на Sputnik в Эстонии
Попытки Таллина помешать работе российского информационного агентства Sputnik в Эстонии не должны остаться незамеченными, сказал Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг.
Армия и оружие
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет
19 декабря 2019 года исполнилось ровно 80 лет с того момента, когда легендарный танк Т-34 поступил на вооружение Красной Армии.
Здоровье
Путин ответил на вопрос о помощи больным детям
Президент России подчеркнул, что медицинская помощь в стране должна быть бесплатной, в первую очередь для детей.
Здоровье
Минздрав: перенесшие инфаркт и инсульт получат лекарства бесплатно
Россияне, которые перенесли острые сосудистые нарушения, например инфаркт миокарда и инсульт, смогут получить бесплатные лекарства.
Общество
Работодателям в Приангарье рекомендовали сделать 31 декабря выходным
Врио главы Приангарья Игорь Кобзев в четверг подписал указ с рекомендацией работодателям сделать 31 декабря выходным днем, сообщает пресс-служба правительства региона.
Спорт
Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Происшествия
Адвокат Голунова рассказал о возбуждении уголовного дела
Адвокат журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова Сергей Бадамшин рассказал о возбуждении уголовного дела по факту задержания.
Кино
В России выходит девятый эпизод «Звездных войн»
На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
Общество
Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков
Верховный суд Канады постановил, что родившиеся в Торонто сыновья российских разведчиков, являются канадскими гражданами.
Политика
Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы
В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Хоккей
Свечников снова забил гол из-за ворот
Свечников взял инициативу на себя и забил в стиле "лакросс": он поднял шайбу на крюк за воротами и занес ее за линию.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Авто
Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP
Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».
Армия и оружие
В России выступили против иностранных военных кораблей на Севморпути
«Для обеспечения безопасности морской экономической деятельности РФ в акватории Севморпути предусмотрена замена существующих образцов вооружения и военной техники на перспективные и строительство новых кораблей ледового класса», — цитирует Герасимова издание «Военное обозрение» в среду, 18 декабря.
Происшествия
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Политика
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.