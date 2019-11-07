В госдепартаменте США заявили, что нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывается местными властями.

с чего всё началось

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти. 6 ноября СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной военной миссии по защите нефтяных месторождений на востоке Сирии.

Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах

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