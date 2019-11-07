Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомГосдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти. 6 ноября СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной военной миссии по защите нефтяных месторождений на востоке Сирии.
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с чего всё началось

В Госдепе рассказали, кто добывает в Сирии нефть на подконтрольной США зоне

В госдепартаменте США заявили, что нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывается местными властями.
РИА Новости17:52

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В Госдепе рассказали, кто добывает в Сирии нефть на подконтрольной США зоне

РИА Новости17:52

Госдепартамент не получал указания от Трампа по поводу нефтяных месторождений Сирии

ТАСС18:21

Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах

RT на русском18:41

В Госдепе заявили об отсутствии указаний Трампа по нефтяным месторождениям в Сирии

Известия18:54

В США уверяют, что американцы не собираются добывать нефть на востоке Сирии

Комсомольская правда18:52

В США сообщили, кто добывает сирийскую нефть в подконтрольной им зоне

REGNUM18:20

Что происходит с нефтедобычей на подконтрольных США зонах Сирии, рассказали в госдепе

Газета.Ru18:56
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 20:16, Ашберн
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Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний

Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
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Бывшая жена Цеповяза впала в кому

Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому.
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На МКС отправили 12 бутылок вина

На Международную космическую станцию в эту субботу отправились 12 бутылок бордосского вина.
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В ООН приняли резолюцию РФ по контролю над вооружениями

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Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
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Хонда подписал контракт с «Витессом» Слуцкого

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Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту

Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Российская газета 17:08
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Киану Ривз появился на публике с новой возлюбленной

Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film, и не один, а в компании со своей новой возлюбленной, чего с ним не случалось уже очень давно.
Neva.Today 10:06
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«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
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В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Проект рассчитан на срок до 2024 года, его финансирование составит 24 млрд рублей.
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Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

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Неизвестный подорвал автомобиль под Киевом, один человек погиб

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Политика

Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
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Экономика

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По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
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В Хабаровске помогут россиянину, вывезшему троих детей из Швеции

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Volkswagen начал серийное производство электрокара ID.3

На предприятии Volkswagen, расположенном в городе Цвиккау, запустили серийное производство электромобиля ID.3. Новинка базируется на платформе MEB.
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Общество

Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России

Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости 19:34
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Ранившей насильника ножом девушке смягчили статью обвинения

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Лиза Су пообещала чипы AMD Ryzen 4000 в начале 2020 года

Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила, что новое поколение APU Ryzen 4000 семейства Renoir запустят в начале следующего года.
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Общество

Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс

Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
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Red Dead Redemption 2 на ПК выйдет с урезанной графикой

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Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ

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Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Сбербанк снизил ставки по вкладам, следует из информации на сайте банка, максимальная ставка по обычным вкладам теперь составляет 4,65%.
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Технологии

Как смартфоны шпионят за своими пользователями

Если техника может шпионить, не делает ли она это уже. Этим вопросом озадачился корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов.
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Компания Sony объявила о старте продаж в России флагмана Sony Xperia 5. Смартфон, представляющий собой компактную версию Xperia 1, доступен в чёрной и синей цветовых вариациях.
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Бессонная ночь заставила префронтальную кору повысить тревожность

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Известно, как клетки печени защищаются от диабета первого типа

Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН и Марийского государственного университета выяснили, как клетки печени защищаются от диабета.
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Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать

Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
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Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX

Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru 00:30
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