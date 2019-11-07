Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиГосдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах

Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был твердыней и основным источником дохода ИГ*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF).
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с чего всё началось

Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах

В госдепартаменте США заявили, что нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывается местными властями.
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Министр обороны Сергей Шойгу во время поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал в четверг дислоцированную в Туве горную бригаду, в месте дислокации которой завершается строительство нового военного городка.
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