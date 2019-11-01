Политика
РИА НовостиГосдеп согласился опубликовать документы по Украине
Госдепартамент по требованию суда согласился опубликовать документы, которые связаны с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани и с политикой администрации США в отношении Украины, пишет газета Hill со ссылкой на заявление.
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Происшествия
Детский сад в Нарьян-Маре закроют из-за убийства ребенка
Двери детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре, в котором вчера во время «тихого часа» убили маленького ребенка, останутся закрытыми для посещения в пятницу.
Мосмонитор 00:29
Общество
Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
RT на русском 03:57
Происшествия
Опознан один из нападавших на экс-мэра Киселевска
Коммерсантъ Новосибирск 03:26
Фигурное катание
Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции
ТАСС Спорт вчера в 17:19
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
РИА Новости 03:37
Армия и оружие
Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади
Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
ТК Звезда 30 октября в 17:57
Общество
Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово
Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Известия вчера в 17:32
Экономика
Нацбанк Украины допустил сокращение транзита российского газа
Национальный банк Украины не исключил снижения транзита российского природного газа через страну с около 90 млрд кубометров до 50 млрд кубометров в 2020 году, а также до 30 млрд кубометров с 2021 года.
RT на русском вчера в 16:10
Единоборства
Россиянин Исаев вышел в финал Гран-при PFL
Газета.Ru 00:15
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Футбол
«Ливерпуль» обсуждает варианты участия в Кубке лиги и на клубном ЧМ
«Ливерпуль» ведет переговоры с руководством Английской футбольной лиги об условиях участия клуба в Кубке лиги и в клубном чемпионате мира.
Матч ТВ 02:11
Шоу-бизнес
Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»
Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
StarHit.ru 04:00
Политика
Белоруссия унифицирует с Россией таргетирование инфляции
Глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что Минск при унификации денежно-кредитной политики с Москвой рассчитывает с 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции — с целями, близкими российскому Центробанку.
RT на русском 03:43
Технологии
Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную
Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
REGNUM вчера в 21:56
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила о своём уходе.
Профиль 30 октября в 02:37
Футбол
Шиманьский признан лучшим игроком «Динамо» в октябре
Полузащитник "Динамо" Себастьян Шиманьский признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам октября, сообщается в микроблоге московского футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 03:05
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Музыка
Группа My Chemical Romance воссоединится
Эмо-группа My Chemical Romance анонсировала воссоединение после распада в 2013 году, сообщив в своём твиттере о том, что даст новый концерт.
Life.ru 00:43
Общество
Заработало приложение для оформления европротокола
С 1 ноября водители смогут оформить ДТП по европротоколу, без вызова инспектора ГИБДД и почти без заполнения бумажных документов, отправив электронное извещение с помощью мобильного приложения, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 01:13
Политика
Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду
Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Известия вчера в 23:48
Общество
Изменения с 1 ноября не понравятся многим водителям
Изменения, которые ждут автомобилистов с 1 ноября не понравятся многим водителям.
IrkutskMedia 29 октября в 09:05
Общество
В России стартует розничная продажа растительного мяса Beyond Meat
Ведомости вчера в 18:16
Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
Forbes 03:00
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru 30 октября в 14:54
Общество
Жители Крыма признаны самыми позитивными пользователями соцсетей
После крымского региона идут жители Костромы, где показатель индекса равен 6,1, Ненецкого автономного округа (6,1), Краснодарского края (6,0). Чеченская республика, Ингушетия и Якутия расположились на нижних строчках в рейтинге позитивных пользователей, средний показатель «индекса любви» там составил 3,4.
Экономика сегодня 03:59
Здоровье
Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни
Как уточняет источник, в зарубежной Медицинской классификации болезней десятого созыва (МКБ-10) нет следующих заболеваний: вегето-сосудистой дистонии (ВСД), тонуса матки, дисбактериоза и иммунодефицита человека.
Ugpressa.ru вчера в 07:51
Происшествия
В Подмосковье горит склад с древесиной
Площадь пожара на складе с древесиной в микрорайоне Венюково подмосковного Чехова увеличилась до 1600 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС 03:21
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru вчера в 08:44
Общество
Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве
Интерфакс вчера в 02:01