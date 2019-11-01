Политика

РИА НовостиРИА НовостиГосдеп согласился опубликовать документы по Украине

Госдепартамент по требованию суда согласился опубликовать документы, которые связаны с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани и с политикой администрации США в отношении Украины, пишет газета Hill со ссылкой на заявление.
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Госдеп согласился опубликовать документы по Украине

Lenta.ruвчера в 22:27

Госдепартамент США согласился обнародовать документы по Украине

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Госдеп согласился опубликовать документы по Украине

РИА Новостивчера в 20:38

Госдеп дал согласие на публикацию документов по Украине

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Госдеп США вынудили представить документы по Украине

REGNUMвчера в 20:59

Госдеп опубликует записи со связанными с Украиной контактами Джулиани

RT на русскомвчера в 21:28

СМИ: Госдепартамент согласился с требованием суда опубликовать документы по Украине

ТАССвчера в 18:28
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
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Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
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Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади

Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
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Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

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Газета.Ru 00:15
Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
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«Ливерпуль» обсуждает варианты участия в Кубке лиги и на клубном ЧМ

«Ливерпуль» ведет переговоры с руководством Английской футбольной лиги об условиях участия клуба в Кубке лиги и в клубном чемпионате мира.
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Глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что Минск при унификации денежно-кредитной политики с Москвой рассчитывает с 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции — с целями, близкими российскому Центробанку.
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Технологии

Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную

Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
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Шоу-бизнес

Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»

Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила о своём уходе.
Профиль 30 октября в 02:37
Футбол

Шиманьский признан лучшим игроком «Динамо» в октябре

Полузащитник "Динамо" Себастьян Шиманьский признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам октября, сообщается в микроблоге московского футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 03:05
Общество

Прокуратура потребовала взять с Серебренникова подписку о невыезде

РБК 03:50
Политика

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
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Группа My Chemical Romance воссоединится

Эмо-группа My Chemical Romance анонсировала воссоединение после распада в 2013 году, сообщив в своём твиттере о том, что даст новый концерт.
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Общество

Заработало приложение для оформления европротокола

С 1 ноября водители смогут оформить ДТП по европротоколу, без вызова инспектора ГИБДД и почти без заполнения бумажных документов, отправив электронное извещение с помощью мобильного приложения, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 01:13
Политика

Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду

Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
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Изменения с 1 ноября не понравятся многим водителям

Изменения, которые ждут автомобилистов с 1 ноября не понравятся многим водителям.
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В России стартует розничная продажа растительного мяса Beyond Meat

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Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос

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Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу

Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
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Жители Крыма признаны самыми позитивными пользователями соцсетей

После крымского региона идут жители Костромы, где показатель индекса равен 6,1, Ненецкого автономного округа (6,1), Краснодарского края (6,0). Чеченская республика, Ингушетия и Якутия расположились на нижних строчках в рейтинге позитивных пользователей, средний показатель «индекса любви» там составил 3,4.
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Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни

Как уточняет источник, в зарубежной Медицинской классификации болезней десятого созыва (МКБ-10) нет следующих заболеваний: вегето-сосудистой дистонии (ВСД), тонуса матки, дисбактериоза и иммунодефицита человека.
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В Подмосковье горит склад с древесиной

Площадь пожара на складе с древесиной в микрорайоне Венюково подмосковного Чехова увеличилась до 1600 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС.
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Политика

В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией

Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru вчера в 08:44
Общество

Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве

Интерфакс вчера в 02:01
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Рудольф Джулиани
Американский политик
Американский политический деятель, мэр Нью-Йорка в 1994-2001 годах от Республиканской партии.
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