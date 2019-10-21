Армия и оружие

РБКРБКГосдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»). Об этом в интервью Washinton Times заявил заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Диннано.
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ЧП под Северодвинском произошло во время поднятия ракеты «Буревестник» (Skyfall в классификации США), пролежавшей на дне моря около года, заявил в интервью газете The Washington Times
 помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно.
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В США считают, что ЧП в Неноксе произошло при подъеме со дна моря ядерной крылатой ракеты

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Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

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Госдеп объяснил взрыв под Северодвинском подъемом ядерной ракеты

Газета.Ruвчера в 20:40

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с испытанием российской ядерной ракеты

Lenta.ruвчера в 18:01
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В Северной Ирландии легализовали однополые браки и аборты

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В Одессу прибыли американские катера

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Lenta.ru вчера в 14:11
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Авто

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Алексей Акулов подготовил весьма оригинальное выступление для популярного шоу «Танцы» – он двигался на сцене под звуки, которые сам же и издавал.
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Газета.Ru вчера в 20:30
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В Новосибирской области одобрили проект бюджета на следующий год

Согласно прогнозам, доходы регионального бюджета в следующем году превысят 172,8 миллиарда рублей с увеличением на 10,5 миллиарда по сравнению с годом текущим.
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Подразделения турецкой армии, проводящие военную операцию «Источник мира» в сирийском городе Рас эль-Айн, окружены силами Сирийской арабской армии.
REGNUM вчера в 05:37
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Сахалин.Инфо 01:12
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Бурятская Росгвардия поможет семье бойца, погибшего в Хабаровске

Руководство Управления Росгвардии в Бурятии поможет семье своего коллеги, погибшего во время экзамена на краповый берет в Хабаровске, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель Управления.
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Общество

Обещавшая не рожать жительница Британии забеременела в 22-й раз

Многодетная мать из Британии заявила о новой беременности.
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