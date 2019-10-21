Армия и оружие
РБКГосдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»). Об этом в интервью Washinton Times заявил заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Диннано.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
ЧП под Северодвинском, во время которого погибли семь человек, произошел во время поднятия ракеты «Буревестник» (Skyfall в классификации США), пролежавшей на дне моря около года, заявил в интервью газете The Washington Times помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно.Коммерсантъ18:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 22:18, Вашингтон
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к военным действиям против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Газета.Ru 20:41
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска одной из ракет на учениях «Гром»
В Минобороны России заявили, что одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе после получения информации о её техническом состоянии, отмена пуска не повлияла на результат учений.
RT на русском 10:28
Экономика
Тульский Минздрав прокомментировал ситуацию с зарплатами медиков
В тульском минздраве пояснили, что зарплата медперсонала складывается из гарантированной части, стимулирующих и компенсирующих выплат.
Московский Комсомолец 12:29
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 11:10
Общество
Половине российских семей хватает денег лишь на еду и одежду
В свою очередь количество российских семей, которые могут позволить себе и еду, и одежду, и товары длительного пользования, за год увеличилось на 2% — с 30,6% до 32,6% Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия помогает бедным государствам, не до конца решив собственные социальные проблемы.
URA.Ru 22:08
Происшествия
На уральском заводе эвакуировали 50 рабочих из-за разлива жидкой меди
На заводе «Уралэлектромедь» (входит в УГМК) в Верхней Пышме (Свердловская область) произошел разлив жидкой меди из медеплавильной печи.
РБК 22:07
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню
Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
Известия вчера в 20:06
Космос
Космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибывает в рабочую точку
21 октября космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибудет в рабочую точку, передает ОТР.
Общественное телевидение России 04:25
Политика
Путин и Макрон обсудили возможность проведения нормандского саммита
Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию на Украине и возможность проведения саммита в нормандском формате.
RT на русском 16:36
Происшествия
Калининградец умер от ожога кипятком из батареи в отделении полиции
В Калининграде 36-летний мужчина, повредивший батарею отопления в отделе полиции, скончался от термических ожогов.
Российская газета 10:08
Здоровье
Названы продукты, способные снять воспаление поджелудочной железы
Весьма полезным для поджелудочной железы эксперты называют сок из моркови и свеклы, который желательно употреблять утром.
Дни24 06:36
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер 12:32
Общество
Власти объяснили штраф москвичке в 500 тыс. рублей за парковку у дома
Жительница Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома, могла получать штрафы не только за неоплату парковки, но и за другие нарушения.
Известия 20:53
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 18:12
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина стала мамой во второй раз
StarHit.ru 16:00
Наука
Нейросеть сможет найти нарушения в работе мозга
ИнфоСМИ 18 октября в 17:31
Кино
Открыта база данных выделенной киноотрасли государственной поддержки
По словам главы Минкульта, к 1 января 2020 года планируется внести в базу все фильмы, с 2008 года удостоенные поддержки Минкультуры и с 2010 года – субсидий Фонда кино.
Ревизор.ру 14:00
Общество
Экс-управляющий Банка Англии предрек мировой финансовый кризис
По словам бывшего руководителя Банка Англии Мервина Кинга, в ближайшее время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями.
Московский Комсомолец вчера в 22:53
Авто
Hyundai официально представила новый Hyundai Creta
Корейский автопроизводитель официально опубликовал информацию о второй генерации кроссовера Hyundai ix25, который в России известен под именем Creta.
SpeedMe 11:11
Общество
В Калифорнии активировался большой тектонический разлом
Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.
Территория новостей вчера в 15:18
Общество
На Украине создали департамент по расследованию дел Евромайдана
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал указ о создании специального департамента, который будет заниматься расследованием преступлений, связанных с массовыми протестами 2013–2014 годов на Украине.
РБК 19:53
Политика
Дерипаска объяснил обыски США в его бывшей фирме
На прошлой неделе Bloomberg сообщал, что американская прокуратура пытается получить доступ к электронным документам Terra Services Ltd, которые в декабре 2018 года изъяли британские власти.
РБК 19:07
Политика
Кабмин Британии во вторник проведет обсуждение сделки по Brexit
На экстренных слушаниях 19 октября палата общин фактически отказалась поддержать предлагаемое Джонсоном соглашение с ЕС о Brexit, внеся поправку к тексту документа, подтверждающую действие принятой в сентябре законодательной нормы об обязанности премьера просить о переносе сроков выхода из ЕС на три месяца или до момента, пока сделка не будет одобрена.
РИА Новости 17:30
Политика
Посольство России в Чехии обвинили в шпионаже
Российское посольство в Чехии обвинили в шпионаже, сообщает «Коммерсантъ».
BFM.ru 20:04
Игры
Игрок продает диски с невышедшей Call of Duty: Modern Warfare
CyberSport.ru вчера в 10:38
Здоровье
Организм американца 8 лет самостоятельно вырабатывал пиво
Организм 46-летнего американца в течение восьми лет самостоятельно вырабатывал пиво.
Вечерний курьер 17:30