с чего всё началось

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»). Об этом в интервью Washinton Times заявил заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Диннано.

Армия и оружие Помпео рассказал о готовности Трампа к военным действиям против Турции Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска одной из ракет на учениях «Гром» В Минобороны России заявили, что одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе после получения информации о её техническом состоянии, отмена пуска не повлияла на результат учений.

Экономика Тульский Минздрав прокомментировал ситуацию с зарплатами медиков В тульском минздраве пояснили, что зарплата медперсонала складывается из гарантированной части, стимулирующих и компенсирующих выплат.

Общество Половине российских семей хватает денег лишь на еду и одежду В свою очередь количество российских семей, которые могут позволить себе и еду, и одежду, и товары длительного пользования, за год увеличилось на 2% — с 30,6% до 32,6% Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия помогает бедным государствам, не до конца решив собственные социальные проблемы.

Происшествия На уральском заводе эвакуировали 50 рабочих из-за разлива жидкой меди На заводе «Уралэлектромедь» (входит в УГМК) в Верхней Пышме (Свердловская область) произошел разлив жидкой меди из медеплавильной печи.

Музыка Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.

Космос Космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибывает в рабочую точку 21 октября космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибудет в рабочую точку, передает ОТР.

Политика Путин и Макрон обсудили возможность проведения нормандского саммита Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию на Украине и возможность проведения саммита в нормандском формате.

Происшествия Калининградец умер от ожога кипятком из батареи в отделении полиции В Калининграде 36-летний мужчина, повредивший батарею отопления в отделе полиции, скончался от термических ожогов.

Здоровье Названы продукты, способные снять воспаление поджелудочной железы Весьма полезным для поджелудочной железы эксперты называют сок из моркови и свеклы, который желательно употреблять утром.

Шоу-бизнес Галкин присоединился к троллингу Гузеевой Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.

Общество Власти объяснили штраф москвичке в 500 тыс. рублей за парковку у дома Жительница Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома, могла получать штрафы не только за неоплату парковки, но и за другие нарушения.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Кино Открыта база данных выделенной киноотрасли государственной поддержки По словам главы Минкульта, к 1 января 2020 года планируется внести в базу все фильмы, с 2008 года удостоенные поддержки Минкультуры и с 2010 года – субсидий Фонда кино.

Общество Экс-управляющий Банка Англии предрек мировой финансовый кризис По словам бывшего руководителя Банка Англии Мервина Кинга, в ближайшее время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями.

Авто Hyundai официально представила новый Hyundai Creta Корейский автопроизводитель официально опубликовал информацию о второй генерации кроссовера Hyundai ix25, который в России известен под именем Creta.

Общество В Калифорнии активировался большой тектонический разлом Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.

Общество На Украине создали департамент по расследованию дел Евромайдана Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал указ о создании специального департамента, который будет заниматься расследованием преступлений, связанных с массовыми протестами 2013–2014 годов на Украине.

Политика Дерипаска объяснил обыски США в его бывшей фирме На прошлой неделе Bloomberg сообщал, что американская прокуратура пытается получить доступ к электронным документам Terra Services Ltd, которые в декабре 2018 года изъяли британские власти.

Политика Кабмин Британии во вторник проведет обсуждение сделки по Brexit На экстренных слушаниях 19 октября палата общин фактически отказалась поддержать предлагаемое Джонсоном соглашение с ЕС о Brexit, внеся поправку к тексту документа, подтверждающую действие принятой в сентябре законодательной нормы об обязанности премьера просить о переносе сроков выхода из ЕС на три месяца или до момента, пока сделка не будет одобрена.

Политика Посольство России в Чехии обвинили в шпионаже Российское посольство в Чехии обвинили в шпионаже, сообщает «Коммерсантъ».