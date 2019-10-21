Армия и оружие
РБКГосдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»). Об этом в интервью Washinton Times заявил заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Диннано.
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с чего всё началось
ЧП под Северодвинском, во время которого погибли семь человек, произошел во время поднятия ракеты «Буревестник» (Skyfall в классификации США), пролежавшей на дне моря около года, заявил в интервью газете The Washington Times помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно.Коммерсантъ18:14
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