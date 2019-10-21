с чего всё началось

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»). Об этом в интервью Washinton Times заявил заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Диннано.

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Происшествия Омбудсмен назвал причину истощения девочки из Орла Ранее СУСК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после того, как в больницу попала 12-летняя девочка с истощением, которая проживала в семье с восемью детьми.

Политика Путин указом назначил нового главу Совета по правам человека Как заявили в пресс-службе СПЧ, глава государства подписал указ о назначении секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева на должность главы Совета по правам человека и советником президента РФ.

Общество На Украине создали департамент по расследованию дел Евромайдана Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал указ о создании специального департамента, который будет заниматься расследованием преступлений, связанных с массовыми протестами 2013–2014 годов на Украине.

Армия и оружие Минобороны досрочно получило комплект С-400 Концерн ВКО «Алмаз-Антей» досрочно передал Минобороны второй в этом году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщили в концерне.

Политика Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.

Кино Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.

Авто Toyota RAV4 «превратили» в Toyota Wildlander Пойти на создание «клона» пришлось для того, чтобы покупатели могли отличать, на каком предприятии выпущен кроссовер: «глобальный» Toyota RAV4 в Китае выпускается в сотрудничестве с концерном FAW, а Toyota Wildlander — совместно с GAC Motor.

Хоккей Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Чикаго» Встреча завершилась со счётом 5:3. В составе «Вашингтона» шайбы забросили Ти Джей Оши, Ник Дауд, Александр Овечкин, Том Уилсон и Ларс Эллер.

Шоу-бизнес Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.

Происшествия Золото пропало после прорыва дамбы под Красноярском По данным РЕН ТВ, в одном из вагончиков вахтовиков, которые снес поток воды после прорыва дамбы под Красноярском, находилось золото.

Политика МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом Как ранее писал News.ru, в декабре 2018 года на заседании Палаты представителей Конгресса США было принято решение признать голод в 1932–1933 годах на Украине «геноцидом украинского народа».

Политика Путин поручил Голодец заняться темой документального кино О вертикали местной и государственной власти, поддержке документального кино, успехах российской анимации и жизни сельских киноклубов шла речь на встрече президента с вице-премьером Ольгой Голодец.

Происшествия Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.

Космос Предложено новое объяснение «незаметности» инопланетян По мнению Зазы Османова, инопланетяне могут существовать, прогресс может позволить им исследовать Вселенную, и они не прячутся от землян или кого бы то ни было намеренно, но все же остаются незаметными.