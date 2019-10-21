Армия и оружие

РБКРБКГосдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»). Об этом в интервью Washinton Times заявил заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Диннано.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
ЧП под Северодвинском, во время которого погибли семь человек, произошел во время поднятия ракеты «Буревестник» (Skyfall в классификации США), пролежавшей на дне моря около года, заявил в интервью газете The Washington Times
 помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно.
Коммерсантъ18:14

Подробнее о событии

В США считают, что ЧП в Неноксе произошло при подъеме со дна моря ядерной крылатой ракеты

ТАСС16:21

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

РБК18:35

Госдеп США: взрыв под Северодвинском произошел при подъеме «Буревестника» со дна

Коммерсантъ18:14

США связали ЧП под Северодвинском с «Буревестником»

Взгляд.ру15:18

Госдеп объяснил взрыв под Северодвинском подъемом ядерной ракеты

Газета.Ru20:40

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с испытанием российской ядерной ракеты

Lenta.ru18:01

Госдеп назвал причину радиоактивного взрыва в Нёноксе

News.ru16:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 20:47, Ашберн
Происшествия

На нефтеперерабатывающем заводе в Оренбуржье отравились 7 человек

Семь человек получили отравление в ходе ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
Российская газета 18:10
Происшествия

Омбудсмен назвал причину истощения девочки из Орла

Ранее СУСК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после того, как в больницу попала 12-летняя девочка с истощением, которая проживала в семье с восемью детьми.
РИА Новости 16:58
Политика

Путин указом назначил нового главу Совета по правам человека

Как заявили в пресс-службе СПЧ, глава государства подписал указ о назначении секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева на должность главы Совета по правам человека и советником президента РФ.
iReactor 18:46
Общество

На Украине создали департамент по расследованию дел Евромайдана

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал указ о создании специального департамента, который будет заниматься расследованием преступлений, связанных с массовыми протестами 2013–2014 годов на Украине.
РБК 19:53
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

РИА Новости 14:07
Армия и оружие

Минобороны досрочно получило комплект С-400

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» досрочно передал Минобороны второй в этом году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщили в концерне.
Взгляд.ру 07:15
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям

Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК 05:00
Кино

Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов

Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.
News.ru 10:29
Шоу-бизнес

Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане

По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 09:48
Музыка

Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.
РЕН ТВ вчера в 18:10
Политика

Помпео заявил о готовности Трампа к боевым действиям против Турции

Президент Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции «в случае необходимости», заявил в интервью CNBC госсекретарь Майк Помпео.
РБК 20:38
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК 10:11
Кино

Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе

РИА Новости вчера в 13:05
Авто

Toyota RAV4 «превратили» в Toyota Wildlander

Пойти на создание «клона» пришлось для того, чтобы покупатели могли отличать, на каком предприятии выпущен кроссовер: «глобальный» Toyota RAV4 в Китае выпускается в сотрудничестве с концерном FAW, а Toyota Wildlander — совместно с GAC Motor.
Letnews.ru 06:03
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Чикаго»

Встреча завершилась со счётом 5:3. В составе «Вашингтона» шайбы забросили Ти Джей Оши, Ник Дауд, Александр Овечкин, Том Уилсон и Ларс Эллер.
REGNUM 07:16
Шоу-бизнес

Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления

Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма 09:51
Политика

Facebook удалил четыре группы аккаунтов из России и Ирана

В заявлении, опубликованном на сайте Facebook, сказано, что владельцы удаленных аккаунтов «занимались манипуляцией» общественным мнением в «США, Северной и Латинской Америке».
Ридус 18:03
Общество

Король Таиланда отобрал у своей фаворитки титул и регалии

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн лишил свою официальную фаворитку титула консорта и всех воинских регалий.
Телеканал 360° 19:36
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Газета.Ru вчера в 08:29
Экономика

Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% наиболее богатых людей мира.
Ведомости 11:31
Общество

Власти Чили ввели в столице страны комендантский час

В Чили из-за продолжающихся протестов власти страны объявили о продлении комендантского часа в столице Сантьяго.
АБН вчера в 22:33
Происшествия

Золото пропало после прорыва дамбы под Красноярском

По данным РЕН ТВ, в одном из вагончиков вахтовиков, которые снес поток воды после прорыва дамбы под Красноярском, находилось золото.
РЕН ТВ 11:15
Происшествия

МЧС опубликовало фото пожара на складе в Москве

МЧС опубликовало фото пожара на складе, который находится на Амурской улице в Москве. Соответствующие материалы поступили в РБК.
РБК 20:18
Политика

МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом

Как ранее писал News.ru, в декабре 2018 года на заседании Палаты представителей Конгресса США было принято решение признать голод в 1932–1933 годах на Украине «геноцидом украинского народа».
News.ru 17:57
Здоровье

Названы способы борьбы с высоким давлением без лекарств

Врач-терапевт высшей категории Мария Гаврилова рассказала о способах борьбы с повышенным артериальным давлением без лекарств.
Известия 15:35
Политика

Путин поручил Голодец заняться темой документального кино

О вертикали местной и государственной власти, поддержке документального кино, успехах российской анимации и жизни сельских киноклубов шла речь на встрече президента с вице-премьером Ольгой Голодец.
Российская газета 20:19
Происшествия

Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей

Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК 18:47
Космос

Предложено новое объяснение «незаметности» инопланетян

По мнению Зазы Османова, инопланетяне могут существовать, прогресс может позволить им исследовать Вселенную, и они не прячутся от землян или кого бы то ни было намеренно, но все же остаются незаметными.
Московский Комсомолец 08:08
Общество

С детей предлагают не взимать плату за вывоз мусора

Общественная организация «Деловая Россия» выступила с инициативой отмены платы за вывоз мусора для детей младше трех лет, а также предоставления льгот дошкольникам и учащимся младших классов.
Inc-news.ru 18:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Буревестник
Крылатая ракета
Перспективная российская межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Северодвинск
Город в России
Город в Архангельской области России, административный центр муниципального образования «Северодвинск». Основан в 1936 году как рабочий судостроительный посёлок, получил статус города в 1938 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное