Политика
Газета.RuПомпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о сроках выхода США из Договора по открытому небу. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что выход из соглашения состоится через шесть месяцев.
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Общество
Собянин объяснил порядок работы МФЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, как будут работать многофункциональные центры, которые возобновят свою деятельность с 25 мая.
Известия 11:54
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Политика
МИД отреагировал на выход США из Договора по открытому небу
Россия отвергает любые попытки оправдать выход США из Договора по открытому небу некими техническими проблемами.
ТВ Центр 15:30
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит два новых кроссовера до 2028 года
Компания "АвтоВАЗ" до 2028 года пополнит модельный ряд двумя компактными кроссоверами и обновленным семейством Lada Granta.
Новые автомобили 12:51
Общество
Путин предложил начать ЕГЭ по всей стране с 29 июня
Проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году начнется 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, кто поступает в вузы.
ТАСС 07:23
Общество
Прокуратура Кубани проверит, почему медикам напомнили об экстремизме
Накануне сотрудники скорой помощи Абинской районной больницы на Кубани в своем видеообращении, размещенном в сети интернет, сообщили о том, что им не выплачивают президентские доплаты за работу с коронавирусными больными.
ИА Красная Весна 02:55
Экономика
«Роснефть» оценила ущерб от публикации РБК в 43 млрд рублей
Компания "Роснефть", которая ранее обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, оценивает принесенный ущерб в 43 млрд рублей.
ТАСС 10:14
Футбол
Лукаку: «Я никогда не прощу Виллаш-Боаша»
Евро-футбол.ру 10:14
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
Армия и оружие
В Донбассе погиб комбат украинского батальона
Аргументы недели 07:11
Политика
Путин поддержал выдвижение краснодарского губернатора на второй срок
Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вновь баллотироваться на должность главы региона.
Коммерсантъ 10:10
Здоровье
Симптомы недоверия: почему Дагестан тяжело переживает эпидемию
Республика Дагестан стала единственным российским регионом, эпидемическая ситуация в котором потребовала прямого вмешательства президента: 18 мая Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности республики, где было признано, что эпидемиологическая обстановка в регионе критическая и нужна помощь со стороны федерального центра.
РБК 08:22
Футбол
Болельщики «Локомотива» вывесили баннер в поддержку Семина у офиса РЖД
Члены объединения болельщиков московского «Локомотива» United South рассказали о проведении акции в поддержку главного тренера клуба Юрия Семина.
РБК 14:40
Кино
Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II
Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru 06:43
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес взволновала фанатов пугающим селфи
На днях Дженнифер Лопес опубликовала традиционное мотивирующее селфи с тренировки.
Popcornnews.ru 11:20
Общество
Работодатели Москвы смогут управлять цифровыми пропусками сотрудников
Столичные работодатели смогут управлять цифровыми пропусками своих сотрудников, для этого нужно авторизоваться в личном кабинете юридического лица на mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО 13:04
Политика
Сенат США утвердил конгрессмена Рэтклиффа на пост главы Нацразведки
Сенат США 21 мая одобрил кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки.
Московский Комсомолец 13:52
Политика
Трамп одним твитом оскорбил Китай и Байдена
В одном из твитов, которые запостил президент США Дональд Трамп в среду, 20 мая, глава Белого дома оскорбительно отозвался о Китае, обвинив страну в пособничестве «сонному Джо», подразумевая Джо Байдена.
Lenta.ru 11:36
Шоу-бизнес
Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании
Эмин сообщил на своей странице о разводе, поблагодарил бывшую супругу за проведенное вместе время и общую дочь.
RuNews24.ru 15:24
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты попал в больницу
REGNUM 05:46
Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
Кино
Мэрилин из «Брата-2» рассказала, как готовилась к роли
Петербургский дневник 09:19
Общество
Мурашко заявил о выплате всех надбавок медикам
Все надбавки медикам за работу с больными COVID-19 выплачены фактически к 15 мая. Об этом сообщил глава минздрава РФ Михаил Мурашко.
БИЗНЕС Online 14:54
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко высказал мнение о конкуренции в России
Главный ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о конкуренции в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 14:51
Экономика
Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета 07:12
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06