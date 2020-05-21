США выйдут из Договора по открытому небу в течение полугода. Отсчет этого срока начнется с пятницы 22 мая. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео.

Госдеп уточнил сроки выхода США из Договора по открытому небу

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