с чего всё началось

Россия наращивает свое присутствие в Арктике, что ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, или Фареро-Исландский рубеж, находящийся между Гренландией, Исландией и Великобританией.

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Политика Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете» Москва, 16 мая 2020, 08:24 — REGNUM Россия бессильна против новой американской «супер-пупер ракеты», шутливо сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 16 мая на своей странице в социальной сети Twitter.

Авто Tesla намерена обрушить цены на электрокары В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что Tesla намерена обрушить цены на электрокары. 103

Здоровье Коронавирус в Ивановскую область продолжают привозить из Москвы Из числа новых заболевших: 35 – выявили в группе больных ОРВИ и пневмониями, 61 – по контакту с ранее заболевшими; в их числе 48 – студенты из общежития сельхозакадемии.

Политика МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений. 934

Общество В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ. 2,9K

Общество Определена дальнейшая судьба мозаики со Сталиным из храма Минобороны Определено новое месторасположение мозаики с изображением советского лидера Иосифа Сталина — им, по решению Русской православной церкви, станет музей на территории подмосковного комплекса «Патриот», а не сам находящийся в этом комплексе главный храм Вооруженных сил РФ, как предполагалось ранее. 68

Гаджеты Процессоры Intel Alder Lake-S получат поддержку памяти DDR5 Хотя компания Intel ещё не выпустила процессоры Comet Lake-S, в Сети уже активно плодятся слухи и утечки о двух следующих поколениях настольных процессоров Intel — Rocket Lake и Alder Lake. 2

Политика Белоруссия получит первый танкер с американской нефтью в начале июня Танкер с 80 тыс. тонн американской нефти отправится из США 17 мая, его прибытие в порт Клайпеды ожидается в начале июня.

Политика Путин поблагодарил Минобороны и строителей за возведение медцентров "Хочу поблагодарить руководство министерства обороны, гражданских строителей и военнослужащих за четкое и оперативное выполнение поставленной задачи, пожелать успехов медицинским работникам, которым предстоит трудиться в новых центрах", - сказал Путин в ходе видеоконференции, посвященной открытию медцентров Минобороны. 24

Происшествия Волгоградскому чиновнику грозит тюрьма за незаконную охоту Нанесенный ущерб оценен в 50 тысяч рублей. Также сообщается, что подозреваемым в незаконной охоте грозит до пяти лет лишения свободы. 6

Единоборства Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну Send the deal — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 14, 2020 Напомним, что в минувшие выходные на UFC 249 в Джексонвилле Фрэнсис Нганну за 20 секунд отправил в глухой нокаут Жаирзиньо Розенстрайка, а Джон Джонс тремя месяцами ранее провел очередную успешную защиту чемпионского титула, победив единогласным судейским решением Доминика Рейеса на UFC 247 в Хьюстоне. 3

Футбол Геркус положительно отреагировал на возобновление РПЛ с 21 июня Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью Metaratings.ru отреагировал на решение исполкома РФС о возобновлении сезона РПЛ, начиная с 21 июня 2020 года.

Общество Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19. 217

Общество В «Биокаде» спрогнозировали объем выпуска вакцин от COVID-19 По состоянию на 16 мая, в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 272 043, в том числе 9200 — за последние сутки.

Происшествия В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале. 74

Политика NASA отозвало приглашение российской делегации под давлением сенаторов Москва, 16 мая 2020, 12:12 — REGNUM Руководство американского аэрокосмического агентства NASA приглашало делегацию Роскосмоса к себе для обсуждения широкого круга вопросов, однако позже под давлением сенаторов оно было отозвано. 15

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Общество Лукашенко вновь возмутила цена российского газа для Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Сергеем Румасом обратил внимание на цену поставляемого в страну российского природного газа. 2,8K

Общество В Москве выявили более 70 тысяч нарушений самоизоляции за весь период Более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции выявило приложение "Социальный мониторинг" и другие технологии мониторинга за весь период, рассказал в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. 2