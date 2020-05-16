Армия и оружие
РБКГосдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Россия наращивает свое присутствие в Арктике, что ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, или Фареро-Исландский рубеж, находящийся между Гренландией, Исландией и Великобританией.
Читать в источнике
Оценить78
с чего всё началось
Наращивание российского присутствия в Арктике ставит под угрозу оборону НАТО, заявил на брифинге заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи.Радио Sputnik05:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Общество
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
Коммерсантъ вчера в 10:54
Политика
Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»
Москва, 16 мая 2020, 08:24 — REGNUM Россия бессильна против новой американской «супер-пупер ракеты», шутливо сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 16 мая на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 01:24
Авто
Tesla намерена обрушить цены на электрокары
В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что Tesla намерена обрушить цены на электрокары.
Piter.tv вчера в 14:00
Здоровье
На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
REGNUM 05:40
Политика
Турция разрешила въезд россиянам для лечения
Пересекать границу смогут граждане с отрицательным результатом теста на COVID-19.
BFM.ru 04:50
Здоровье
Коронавирус в Ивановскую область продолжают привозить из Москвы
Из числа новых заболевших: 35 – выявили в группе больных ОРВИ и пневмониями, 61 – по контакту с ранее заболевшими; в их числе 48 – студенты из общежития сельхозакадемии.
Кстати.News 14 мая в 05:37
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Транспорт
С 18 мая маршрутки возвращаются на улицы Волгограда
Напомним, с 20 мая использование масок и перчаток в общественном транспорте станет обязательным и для пассажиров.
Волгоградская правда 01:38
Общество
Определена дальнейшая судьба мозаики со Сталиным из храма Минобороны
Определено новое месторасположение мозаики с изображением советского лидера Иосифа Сталина — им, по решению Русской православной церкви, станет музей на территории подмосковного комплекса «Патриот», а не сам находящийся в этом комплексе главный храм Вооруженных сил РФ, как предполагалось ранее.
Lenta.ru вчера в 18:29
Музыка
BTS дадут онлайн-концерт Bang bang con: the live
Культуромания вчера в 09:47
Гаджеты
Процессоры Intel Alder Lake-S получат поддержку памяти DDR5
Хотя компания Intel ещё не выпустила процессоры Comet Lake-S, в Сети уже активно плодятся слухи и утечки о двух следующих поколениях настольных процессоров Intel — Rocket Lake и Alder Lake.
3DNews 14 мая в 06:41
Политика
Белоруссия получит первый танкер с американской нефтью в начале июня
Танкер с 80 тыс. тонн американской нефти отправится из США 17 мая, его прибытие в порт Клайпеды ожидается в начале июня.
ТАСС вчера в 09:14
Политика
Путин поблагодарил Минобороны и строителей за возведение медцентров
"Хочу поблагодарить руководство министерства обороны, гражданских строителей и военнослужащих за четкое и оперативное выполнение поставленной задачи, пожелать успехов медицинским работникам, которым предстоит трудиться в новых центрах", - сказал Путин в ходе видеоконференции, посвященной открытию медцентров Минобороны.
РИА Новости вчера в 07:31
Армия и оружие
Первый борт с российскими военными вылетел из Белграда в Россию
RT на русском 03:23
Происшествия
Волгоградскому чиновнику грозит тюрьма за незаконную охоту
Нанесенный ущерб оценен в 50 тысяч рублей. Также сообщается, что подозреваемым в незаконной охоте грозит до пяти лет лишения свободы.
Российская газета 03:55
Единоборства
Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну
Send the deal — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 14, 2020 Напомним, что в минувшие выходные на UFC 249 в Джексонвилле Фрэнсис Нганну за 20 секунд отправил в глухой нокаут Жаирзиньо Розенстрайка, а Джон Джонс тремя месяцами ранее провел очередную успешную защиту чемпионского титула, победив единогласным судейским решением Доминика Рейеса на UFC 247 в Хьюстоне.
FightTime.ru 14 мая в 12:09
Футбол
Геркус положительно отреагировал на возобновление РПЛ с 21 июня
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью Metaratings.ru отреагировал на решение исполкома РФС о возобновлении сезона РПЛ, начиная с 21 июня 2020 года.
Metaratings вчера в 10:19
Общество
Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
Происшествия
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Общество
В «Биокаде» спрогнозировали объем выпуска вакцин от COVID-19
По состоянию на 16 мая, в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 272 043, в том числе 9200 — за последние сутки.
Известия 05:49
Происшествия
В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом
В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:01
Политика
NASA отозвало приглашение российской делегации под давлением сенаторов
Москва, 16 мая 2020, 12:12 — REGNUM Руководство американского аэрокосмического агентства NASA приглашало делегацию Роскосмоса к себе для обсуждения широкого круга вопросов, однако позже под давлением сенаторов оно было отозвано.
REGNUM 05:12
Экономика
Потребительское кредитование в России пережило шок
В России в апреле 2020 года выдача кредитов на покупку потребительских товаров снизилась до 580 тысяч кредитов.
Вести.Ru 14 мая в 07:58
Общество
Лукашенко вновь возмутила цена российского газа для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Сергеем Румасом обратил внимание на цену поставляемого в страну российского природного газа.
Свободная Пресса 14 мая в 06:59
Общество
В Москве выявили более 70 тысяч нарушений самоизоляции за весь период
Более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции выявило приложение "Социальный мониторинг" и другие технологии мониторинга за весь период, рассказал в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 04:55
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
Футбол
В «Челси» готовы продать пять игроков ради трансферов Санчо и Чилвела
Руководство лондонского «Челси» рассматривает вариант с продажей сразу пяти исполнителей ради подписания контрактов со звездой дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо и защитником «Лестер Сити» Беном Чилвелом.
Чемпионат 04:40