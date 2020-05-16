с чего всё началось

Россия наращивает свое присутствие в Арктике, что ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, или Фареро-Исландский рубеж, находящийся между Гренландией, Исландией и Великобританией.

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов "Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он. 600

Общество Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года, а внутренние перевозки могут начнут постепенно восстанавливаться уже в середине июня.

Армия и оружие Первый самолёт с российскими военными вернулся из Сербии «Первый самолёт военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия, прибыл на аэродром Чкаловский», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны. 10

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Общество В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня Правительство Италии намерено снять запрет на передвижение между регионами, а также на въезд и выезд из страны с 3 июня, говорится в пресс-релизе Совета министров, опубликованном на сайте правительства. 46

Происшествия В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today. 329

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