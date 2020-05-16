Армия и оружие

РБКРБКГосдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Россия наращивает свое присутствие в Арктике, что ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, или Фареро-Исландский рубеж, находящийся между Гренландией, Исландией и Великобританией.
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с чего всё началось
Наращивание российского присутствия в Арктике ставит под угрозу оборону НАТО, заявил
 на брифинге заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи.
Радио Sputnik05:35

Подробнее о событии

Госдеп испугался российских действий в Арктике

Lenta.ru01:48

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

РБК04:10

США обвинили Россию в создании угрозы для линии обороны НАТО в Атлантике

REGNUM02:19

Госдеп заявил об угрозе НАТО от наращивания военного присутствия России в Арктике

Коммерсантъ05:49

США назвали опасными действия России в Арктике

Взгляд.ру01:43

Госдеп: действия РФ в Арктике угрожают линии обороны НАТО в Атлантике

Московский Комсомолец01:42

Госдеп считает, что действия РФ в Арктике ставят под угрозу линию обороны НАТО в Атлантике

ТАСС01:18
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Российская газета 07:13
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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
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Общество

Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле

Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года, а внутренние перевозки могут начнут постепенно восстанавливаться уже в середине июня.
ТАСС 06:56
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Армия и оружие

Первый самолёт с российскими военными вернулся из Сербии

«Первый самолёт военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия, прибыл на аэродром Чкаловский», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.
RT на русском 06:21
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Космос

«Планету Океан» в Калининграде сделают частично прозрачной

Русский Запад 14 мая в 10:32
Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
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Общество

В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня

Правительство Италии намерено снять запрет на передвижение между регионами, а также на въезд и выезд из страны с 3 июня, говорится в пресс-релизе Совета министров, опубликованном на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 23:15
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
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Политика

Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал американского посла в Польше Джорджетту Мосбахер за ее предложение разместить в стране ядерное оружие.
Газета.Ru 05:37
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Экономика

ЦБ пожаловался на банки из-за кредитных каникул

ЦБ пожаловался на российские банки и выявил недостатки в предоставлении гражданам кредитных каникул.
Lenta.ru вчера в 13:05
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Общество

В Крыму с 18 мая будет отменен режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в Крыму с понедельника, 18 мая, будет отменен.
Невские Новости 01:45
340
Общество

Больше всего новых зараженных коронавирусом выявлено в Самаре

В Самарской области 38 из 79 новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы в Самаре.
Коммерсантъ Самара 13 мая в 07:38
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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
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Общество

В мэрии Москвы не ждут ослабления режима самоизоляции раньше 22 мая

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что преждевременно говорить про ослабление режима самоизоляции в Москве раньше 21-22 мая.
Газета.Ru 06:01
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Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 14 мая в 07:42
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
3,3K
Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
3,6K
Культура

Скончался актер Анатолий Екадомов

Заслуженный работник культуры РФ Анатолий Екадомов скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Союз театральных деятелей РФ.
РЕН ТВ вчера в 12:02
3
Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
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Общество

В Севастополе могут отменить режим самоизоляции

Режим самоизоляции для населения в Севастополе с 18 мая будет, скорее всего, отменен, за исключением людей старше 65 лет, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
РИА Новости вчера в 12:12
3
Политика

Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
932
Общество

Скворцова заявила о достижении плато в ситуации с коронавирусом в РФ

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова отмечает, что заболеваемость коронавирусом в РФ снижается.
Интерфакс вчера в 08:45
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Происшествия

В Прикамье женщина три года официально считалась мужчиной

Жительнице Губахи выдали паспорт с указанием, что у нее мужской пол. Ошибку исправили только через три года.
Российская газета 07:07
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Политика

Украина расширила санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
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Путешествия

Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь

Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь.
ГТРК Вятка 03:40
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Спорт

Врач ПБК ЦСКА Абжелилов скончался от коронавируса

RT на русском 07:02
2
Киберспорт

Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи

Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.
CyberSport.ru вчера в 05:24
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Автоспорт

В Ferrari никогда не предлагали Феттелю новый контракт

В Ferrari никогда не предлагали Себастьяну Феттелю новый контракт на 2021 год, поскольку решение отказаться от его услуг было принято ещё в межсезонье, – пишет The Race.
F1news.ru 07:02
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