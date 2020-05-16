Армия и оружие
РБКГосдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Россия наращивает свое присутствие в Арктике, что ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, или Фареро-Исландский рубеж, находящийся между Гренландией, Исландией и Великобританией.
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с чего всё началось
Наращивание российского присутствия в Арктике ставит под угрозу оборону НАТО, заявил на брифинге заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи.Радио Sputnik05:35
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Общество
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года, а внутренние перевозки могут начнут постепенно восстанавливаться уже в середине июня.
ТАСС 06:56
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
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Армия и оружие
Первый самолёт с российскими военными вернулся из Сербии
«Первый самолёт военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия, прибыл на аэродром Чкаловский», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.
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Общество
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Правительство Италии намерено снять запрет на передвижение между регионами, а также на въезд и выезд из страны с 3 июня, говорится в пресс-релизе Совета министров, опубликованном на сайте правительства.
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В США разбился истребитель пятого поколения F-22
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Интерфакс вчера в 12:40
Политика
Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше
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ЦБ пожаловался на российские банки и выявил недостатки в предоставлении гражданам кредитных каникул.
Lenta.ru вчера в 13:05
Общество
В Крыму с 18 мая будет отменен режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в Крыму с понедельника, 18 мая, будет отменен.
Невские Новости 01:45
Общество
Больше всего новых зараженных коронавирусом выявлено в Самаре
В Самарской области 38 из 79 новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы в Самаре.
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Экономика
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Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
Общество
В мэрии Москвы не ждут ослабления режима самоизоляции раньше 22 мая
Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что преждевременно говорить про ослабление режима самоизоляции в Москве раньше 21-22 мая.
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Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
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Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 14 мая в 07:42
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
Культура
Скончался актер Анатолий Екадомов
Заслуженный работник культуры РФ Анатолий Екадомов скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Союз театральных деятелей РФ.
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В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
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Общество
В Севастополе могут отменить режим самоизоляции
Режим самоизоляции для населения в Севастополе с 18 мая будет, скорее всего, отменен, за исключением людей старше 65 лет, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
РИА Новости вчера в 12:12
Политика
Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
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Общество
Скворцова заявила о достижении плато в ситуации с коронавирусом в РФ
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова отмечает, что заболеваемость коронавирусом в РФ снижается.
Интерфакс вчера в 08:45
Происшествия
В Прикамье женщина три года официально считалась мужчиной
Жительнице Губахи выдали паспорт с указанием, что у нее мужской пол. Ошибку исправили только через три года.
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Украина расширила санкции против России
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Путешествия
Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь
Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь.
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Спорт
Врач ПБК ЦСКА Абжелилов скончался от коронавируса
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Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи
Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.
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Автоспорт
В Ferrari никогда не предлагали Феттелю новый контракт
В Ferrari никогда не предлагали Себастьяну Феттелю новый контракт на 2021 год, поскольку решение отказаться от его услуг было принято ещё в межсезонье, – пишет The Race.
F1news.ru 07:02