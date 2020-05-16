с чего всё началось

Россия наращивает свое присутствие в Арктике, что ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, или Фареро-Исландский рубеж, находящийся между Гренландией, Исландией и Великобританией.

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Космос Как будут работать новые колеса луноходов Новая модель ровера может поднимать колеса по отдельности вверх и вниз, а также вперед и назад.

Здоровье Онищенко предостерег от неправильной вакцинации от коронавируса Как уверяет Онищенко, требования к вакцине против коронавируса будут очень высокие, так как существует риск, что она окажется или малоэффективной, или дающей нежелательные побочные эффекты. 49

Общество В Москве выявили более 70 тысяч нарушений самоизоляции за весь период Более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции выявило приложение "Социальный мониторинг" и другие технологии мониторинга за весь период, рассказал в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. 65

Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов Что касается заявления российского сенатора Владимира Джабарова о возможном отделении от Украины нескольких ее частей, то ранее в комментарии ФАН координатор движения "Донбасс за Евразийский союз" Антон Бредихин отметил, что это мнение отражает чаяния граждан перечисленных Джабаровым украинских регионов, население которых понимает, что им нужна другая система госуправления. 646

Авто Hyundai рассказал о новинках для России До конца 2020 года компания Hyundai планирует представить в России четыре новинки, в том числе флагманский кроссовер Palisade и премиальный Genesis GV80. 31

Шоу-бизнес Эрика Герцег сообщила об уходе из группы «ВИА Гра» Российская исполнительница Эрика Герцег заявила о том, что решила покинуть известный музыкальный коллектив «ВИА Гра».

Общество В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов. 364

Хоккей НХЛ назвала Панарина главной российской звездой «Рейнджерс» Пресс-служба русскоязычного сайта НХЛ назвала форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина главной российской звездой в истории ХК.

Происшествия СКР в Новосибирской области выясняет причины невыплат доплат медикам Проверка организована в связи с замеченными в ходе изучения публикаций в прессе жалобами о том, медики скорой Новосибирска и Исиктима не получили в полном объеме обещанные им деньги за работу в сложных условиях борьбы с коронавирусом. 12

Игры Немезиса в ремейке Resident Evil 3 изменили для связи с Resident Evil 4 По словам разработчиков, изменения в умениях Немезиса реализовали для выстраивания более чёткой связи с Лас-Плагас в Resident Evil 4. Вдобавок разработчики хотели, чтобы Немезис и Мистер Икс в ремейках больше отличались друг от друга — Немезиса хотели сделать куда более серьёзным противником. 1

Политика Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире. 478

Политика США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем В соответствии с изменением правил иностранные компании, использующие для производства микросхем оборудование американского производства, должны будут получить в США лицензию, прежде чем поставлять свою продукцию Huawei или HiSilicon. 2