Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuГосдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.
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с чего всё началось
Наращивание российского присутствия в Арктике ставит под угрозу оборону НАТО, заявил
 на брифинге заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи.
Радио Sputnikвчера в 05:35

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В Совфеде оценили заявление Госдепа о «российской угрозе» в Арктике

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Госдеп считает, что действия РФ в Арктике ставят под угрозу линию обороны НАТО в Атлантике

ТАССвчера в 01:18
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США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2

Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
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Резкого потепления в центре европейской части России в ближайшие дни не ожидается. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Здоровье

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Финансы

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США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) является крупнейшим поставщиком чипы для устройств Huawei.
Piter.tv вчера в 10:41
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Газета.Ru вчера в 08:54
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Здоровье

Врачи омских клиник круглосуточно борются за жизни людей

В полной амуниции врач выходит на смену – в корпус, где лежат больные коронавирусом.
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Единоборства

Оверим отправил в нокаут Харриса в главном бою UFC Fight Nights

Боец смешанных единоборств (ММА) Алистер Оверим победил Уолта Харриса в главном бою основного карда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights, который проходил в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле, штат Флорида.
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Новый Toyota Wildlander оказался популярнее Kia Sportage

Компания Toyota начала продажи абсолютно нового кроссовера Toyota Wildlander во второй половине апреля.
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Продюсер «Пиратов Карибского моря» не уверен, вернется ли Джонни Депп в новом фильме

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Экономика

Эксперт рассказала, что делать при сложностях с выплатой кредита

Многие заемщики в период пандемии столкнулись со сложностью или даже невозможностью выплаты кредитов.
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Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
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Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
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Армия и оружие

В США военные опубликовали данные об инцидентах с НЛО

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Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

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Общество

Число заболеваний коронавирусом в Приморье достигло 1268

Число зафиксированных случаев заболеваний коронавирусом в Приморском крае за прошедшие сутки составило 71, общее число заболеваний достигло 1268.
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В Киеве решили вести переговоры со своими представителями Донбасса

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Общество

В МГУ прокомментировали открытое письмо о домогательствах в вузе

Студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ имени М. В. Ломоносова написали открытое письмо против харассмента в университетской среде.
Аргументы недели 14 мая в 15:59
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«Рух» Брест — «Смолевичи»: без побед

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