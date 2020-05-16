с чего всё началось

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Политика США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2 Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года. 742

Общество В Гидрометцентре призвали не ждать тепла в ближайшие дни Резкого потепления в центре европейской части России в ближайшие дни не ожидается. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. 17

Политика В Раде сообщили о смене стратегии Зеленского по Донбассу Депутат пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию в отношении решения конфликта в Донбассе и не пойдет по пути своего предшественника Петра Порошенко. 103

Финансы Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Музыка «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы. 58

Здоровье Врачи омских клиник круглосуточно борются за жизни людей В полной амуниции врач выходит на смену – в корпус, где лежат больные коронавирусом.

Единоборства Оверим отправил в нокаут Харриса в главном бою UFC Fight Nights Боец смешанных единоборств (ММА) Алистер Оверим победил Уолта Харриса в главном бою основного карда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights, который проходил в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле, штат Флорида.

Авто В России начались продажи обновленной «ГАЗели» На российском рынке стартовали продажи обновленной версии «ГАЗели», речь идет о флагманской модели NN-City. 137

Общество Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. 156

Общество Глава Чукотки перечислил зарплату на борьбу с коронавирусом Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин перечислил свою зарплату на борьбу с коронавирусом.

Шоу-бизнес Астролог Василиса Володина раскрыла причину развода Эмина Агаларова Астролог Василиса Володина высказалась по поводу развода певца Эмина Агаларова и его некогда любимой жены Алены Гавриловой. 7

Общество Число заболеваний коронавирусом в Приморье достигло 1268 Число зафиксированных случаев заболеваний коронавирусом в Приморском крае за прошедшие сутки составило 71, общее число заболеваний достигло 1268. 3