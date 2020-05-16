Армия и оружие
Газета.RuГосдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.
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Наращивание российского присутствия в Арктике ставит под угрозу оборону НАТО, заявил на брифинге заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи.Радио Sputnikвчера в 05:35
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Госдеп: действия РФ в Арктике угрожают линии обороны НАТО в Атлантике
Московский Комсомолецвчера в 01:42
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