с чего всё началось

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Общество Вильфанд призвал россиян немного подождать теплой погоды Погода не изменится в течение следующей недели, но есть надежда на быстрое возвращение тепла в центральной части страны. 13

Происшествия Неизвестный заявил о минировании всех московских аэропортов Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что все станции метрополитена, родильные дома и инфекционные больницы Москвы получили анонимные сообщения с угрозой "минирования". 60

Фигурное катание Медведева рассказала, почему ушла от Тутберидзе к Орсеру Российская фигуристка Евгения Медведева вспомнила свой переход от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Космос Ракеты начнут «печатать» на 3D-принтере С помощью передовых технологий – 3D-печати, промышленных роботов и искусственного интеллекта – Relativity Space планирует производить ракеты Terran 1, двигатели Aeon 1, а также разрабатывать необходимое ПО.

Фигурное катание Тарасова жестко оскорбила Роднину Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова жестко оскорбила экс-фигуристку Ирину Роднину, передает "СЭ". 1

Футбол Кьеллини: «Рамос мастерски травмировал Салаха в финале ЛЧ» В финале Лиги чемпионов сезона-2017 / 18 "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1. Рамос выступает за мадридский клуб с 2005 года.

Общество В Пензенской области скончался еще один пациент с коронавирусом В Пензенской области скончался одиннадцатый пациент с коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Дину Черемушкину.

Шоу-бизнес Петр Чернышев сообщил, что у Анастасии Заворотнюк началась ремиссия Как сообщает Петр Чумаков, от Петра Чернышева он узнал, что у Заворотнюк наметилась ремиссия, поэтому семья пока не торопится с новыми радикальными способами лечения. 32

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом. 3,8K

Транспорт Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем Российские дальнобойщики устроили забастовку на участке с границей Китаем. Об этом стало известно Evo-rus.com.

Общество Прокуратура в КЧР проверит данные о невыплате зарплаты медикам Прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку по информации в СМИ о возможных нарушениях при выплате зарплаты и стимулирующих выплат работникам Прикубанской больницы, сообщает ведомство.