Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuГосдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.
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с чего всё началось
Наращивание российского присутствия в Арктике ставит под угрозу оборону НАТО, заявил
 на брифинге заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи.
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