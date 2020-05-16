с чего всё началось

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Политика Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире. 1,3K

Политика В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре. 645

Здоровье В Италии отметили рост числа случаев синдрома Кавасаки у детей Итальянские исследователи в ходе научной работы изучили связь между коронавирусом и новым воспалительным синдромом у детей, похожим на синдром Кавасаки, в результате чего установили, что в период пандемии в провинции Бергамо число случаев болезни Кавасаки среди детей увеличилось в 30 раз, если сравнивать с предыдущими пятью годами. 3

Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов "Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он. 789

Хоккей Евгений Тимкин подпишет контракт со СКА Как стало известно «Чемпионату», нападающий Евгений Тимкин подпишет контракт с петербургским СКА.

Происшествия В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today. 348

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями. 3,7K

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 506

Кино Следующий проект Хаяо Миядзаки выйдет минимум через три года Хотя в 2013 году знаменитый японский мультипликатор Хаяо Миядзаки сообщил, что больше не будет заниматься производством полнометражных мультфильмов, уже через три года автор «Тоторо» и «Унесенных призраками» предложил своей студии Ghibli идею нового мультфильма. 2

Футбол «Ротор» подсчитал, что для участия в РПЛ клубу потребуется больше 1 миллиарда рублей Согласно пока неутвержденному проекту сметы, оказавшемуся в распоряжении «Матч ТВ», расходы «Ротора» в следующем сезоне суммарно составят 1 707 785 011 рублей.

Здоровье Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 1K