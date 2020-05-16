Армия и оружие
Газета.RuГосдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.
Читать в источнике
Оценить215
с чего всё началось
Наращивание российского присутствия в Арктике ставит под угрозу оборону НАТО, заявил на брифинге заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи.Радио Sputnik05:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 11:59, Ашберн
Общество
В Минтрансе объяснили отказ от дистанцирования пассажиров в самолетах
Социальная дистанция между пассажирами в самолетах приведет к удорожанию билетов и нерентабельности перевозок.
Известия 08:33
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов сообщил о разводе с Аленой Гавриловой
Азербайджанский певец Эмин Агаларов проинформировал подписчиков в Instagram о разводе со своей супругой.
NewInform 13 мая в 11:50
Общество
Кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом
Правительство уточнило правила стимулирующих выплат медицинскому персоналу и работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, строго исключив какие-либо почасовые подсчеты.
Российская газета 09:45
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»
Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полке – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
Политика
В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями
Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре.
Lenta.ru вчера в 08:40
Наука
Новый вид паразитических грибов найден в Twitter
Новый вид паразитических лабульбениомицетов описан в статье, опубликованной в журнале MycoKeys.
Naked Science 04:41
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
Известия 14 мая в 15:28
Армия и оружие
Экипаж подлодки «Князь Владимир» начал подводные испытания
Представители Северного флота РФ сообщили о начале подводных испытаний экипажем ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир».
Аргументы недели 09:23
Здоровье
В Италии отметили рост числа случаев синдрома Кавасаки у детей
Итальянские исследователи в ходе научной работы изучили связь между коронавирусом и новым воспалительным синдромом у детей, похожим на синдром Кавасаки, в результате чего установили, что в период пандемии в провинции Бергамо число случаев болезни Кавасаки среди детей увеличилось в 30 раз, если сравнивать с предыдущими пятью годами.
RuNews24.ru 11:05
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Хоккей
Евгений Тимкин подпишет контракт со СКА
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Евгений Тимкин подпишет контракт с петербургским СКА.
Чемпионат 09:39
Общество
В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции
В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции с помощью электронного мониторинга.
РБК 07:02
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Здоровье
В Украине число заразившихся коронавирусом превысило 16,4 тысячи
Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Черновицкой области и Киеве.
Inc-news.ru 13 мая в 11:05
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews вчера в 04:41
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Футбол
«Боруссия» разгромила «Шальке» в матче 26-го тура Бундеслиги
RT на русском 11:21
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Кино
Следующий проект Хаяо Миядзаки выйдет минимум через три года
Хотя в 2013 году знаменитый японский мультипликатор Хаяо Миядзаки сообщил, что больше не будет заниматься производством полнометражных мультфильмов, уже через три года автор «Тоторо» и «Унесенных призраками» предложил своей студии Ghibli идею нового мультфильма.
Киноафиша России вчера в 07:19
Происшествия
У ребенка, умершего после операции в Москве, не было коронавируса
В Морозовской больнице Москвы после операции скончался ребенок. Результаты его тестирования на коронавирус оказались отрицательными.
Вести.Ru 07:25
Футбол
«Ротор» подсчитал, что для участия в РПЛ клубу потребуется больше 1 миллиарда рублей
Согласно пока неутвержденному проекту сметы, оказавшемуся в распоряжении «Матч ТВ», расходы «Ротора» в следующем сезоне суммарно составят 1 707 785 011 рублей.
Матч ТВ 11:02
Здоровье
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском вчера в 17:31
Общество
Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь
Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь.
ГТРК Вятка 03:40
Авто
Renault снимет с продажи Renault Espace
«План еще не одобрен, но Espace, Scenic и Talisman уже можно считать выведенными из будущей производственной программы», — сообщили собеседники агентства, отметив, что таким образом компания за три года сэкономит около 2 млрд евро.
Автоновости дня вчера в 11:23
Армия и оружие
На месте гибели летчика Филиппова в Сирии установили памятную табличку
Салют гремит на месте гибели героя России Романа Филиппова.
РЕН ТВ вчера в 21:35
Политика
Опровергнута смерть Абдаллы бен Заида
Вести.Ru 11:25