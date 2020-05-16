с чего всё началось

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 428

Политика Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире. 928

Общество Италия откроет границы с 3 июня Власти Италии снимут ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня. Об этом сообщается на сайте правительства страны в субботу, 16 мая. 59

Политика NASA отозвало приглашение российской делегации под давлением сенаторов Москва, 16 мая 2020, 12:12 — REGNUM Руководство американского аэрокосмического агентства NASA приглашало делегацию Роскосмоса к себе для обсуждения широкого круга вопросов, однако позже под давлением сенаторов оно было отозвано. 123

Игры Немезиса в ремейке Resident Evil 3 изменили для связи с Resident Evil 4 По словам разработчиков, изменения в умениях Немезиса реализовали для выстраивания более чёткой связи с Лас-Плагас в Resident Evil 4. Вдобавок разработчики хотели, чтобы Немезис и Мистер Икс в ремейках больше отличались друг от друга — Немезиса хотели сделать куда более серьёзным противником. 1

Общество Сразу несколько российских регионов решили смягчить введённые из-за коронавируса ограничения Сразу несколько российских регионов решили смягчить введённые из-за коронавируса ограничения. В основном это произойдет на следующей неделе.

Наука У берегов Аляски может возникнуть гигантское цунами На самой Аляске медленно сползавший в течение десятилетий склон во фьорде Таан внезапно рухнул в воду в октябре 2015 года, подняв волну высотой почти в 200 метров.

Общество Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске. 72

Общество Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться На заводе Volkswagen в Калуге сокращают штат сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АСМ. 13

Путешествия Блогерша описала полет из России в США во время пандемии коронавируса Российская Instagram-блогерша с ником @sonya_neks_ в своем аккаунте рассказала о путешествии в США, которое ей удалось осуществить, несмотря на введенное из-за пандемии коронавируса ограничение на международные перелеты. 1

Транспорт Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили.

Кино Фил Лорд и Крис Миллер снимут фантастический фильм с Райаном Гослингом Ранее в прокат был выпущен фильм "Марсианин", который снял режиссер Ридли Скотт, главную роль в нем сыграл Мэтт Дэймон.

Общество Актрису Агату Муцениеце задержали в Москве за нарушение режима самоизоляции Полиция задержала в Москве за нарушение режима самоизоляции актрису Агату Муцениеце и еще двух человек на акции протеста против строительства в Березовой аллее. 1

Происшествия Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства. 401

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. 3,6K

Происшествия В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today. 344