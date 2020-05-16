Армия и оружие
Газета.RuГосдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.
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Усиление военного присутствия РФ в Арктике угрожает линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи.Новые Известия06:21
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Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Здоровье
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
Общество
Италия откроет границы с 3 июня
Власти Италии снимут ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня. Об этом сообщается на сайте правительства страны в субботу, 16 мая.
Известия 03:59
Политика
NASA отозвало приглашение российской делегации под давлением сенаторов
Москва, 16 мая 2020, 12:12 — REGNUM Руководство американского аэрокосмического агентства NASA приглашало делегацию Роскосмоса к себе для обсуждения широкого круга вопросов, однако позже под давлением сенаторов оно было отозвано.
REGNUM 05:12
Игры
Немезиса в ремейке Resident Evil 3 изменили для связи с Resident Evil 4
По словам разработчиков, изменения в умениях Немезиса реализовали для выстраивания более чёткой связи с Лас-Плагас в Resident Evil 4. Вдобавок разработчики хотели, чтобы Немезис и Мистер Икс в ремейках больше отличались друг от друга — Немезиса хотели сделать куда более серьёзным противником.
Игромания.ру вчера в 10:35
Общество
В Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах
План состоял из трех этапов, первый из которых предполагал перевозку пассажиров при соблюдении социальной дистанции.
Газета.Ru 09:11
Общество
Врач перечислил первые симптомы тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса.
Российская газета 00:21
Общество
Сразу несколько российских регионов решили смягчить введённые из-за коронавируса ограничения
Сразу несколько российских регионов решили смягчить введённые из-за коронавируса ограничения. В основном это произойдет на следующей неделе.
Эхо Москвы 10:07
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»
Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полке – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
Наука
У берегов Аляски может возникнуть гигантское цунами
На самой Аляске медленно сползавший в течение десятилетий склон во фьорде Таан внезапно рухнул в воду в октябре 2015 года, подняв волну высотой почти в 200 метров.
Популярная механика вчера в 14:12
Общество
Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки
Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
REGNUM 02:14
Общество
Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться
На заводе Volkswagen в Калуге сокращают штат сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АСМ.
BFM.ru вчера в 13:50
Путешествия
Блогерша описала полет из России в США во время пандемии коронавируса
Российская Instagram-блогерша с ником @sonya_neks_ в своем аккаунте рассказала о путешествии в США, которое ей удалось осуществить, несмотря на введенное из-за пандемии коронавируса ограничение на международные перелеты.
Lenta.ru 06:58
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Транспорт
Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем
Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили.
Evo-rus.com 14 мая в 13:48
Культура
Видео красавицы-дочери Екатерины Климовой «взорвало» Сеть
Елизавета растёт очень талантливой. Дочь Екатерины Климовой посвятила маме своё выступление.
7Дней.ру 09:00
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru вчера в 14:33
Кино
Фил Лорд и Крис Миллер снимут фантастический фильм с Райаном Гослингом
Ранее в прокат был выпущен фильм "Марсианин", который снял режиссер Ридли Скотт, главную роль в нем сыграл Мэтт Дэймон.
Kinonews.ru 10:03
Общество
Актрису Агату Муцениеце задержали в Москве за нарушение режима самоизоляции
Полиция задержала в Москве за нарушение режима самоизоляции актрису Агату Муцениеце и еще двух человек на акции протеста против строительства в Березовой аллее.
ТАСС 10:01
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru вчера в 04:25
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Происшествия
Больница Святого Георгия заказала новые аппараты ИВЛ из Германии
В субботу, 16 мая, стало известно, что больница Святого Георгия в Петербурге закупила 84 немецких аппарата искусственной вентиляции лёгких.
Форпост Северо-Запад 07:24
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Фигурное катание
Глава ФФККР высказался о конфликте Тарасовой и Родниной
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отреагировал на конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
RT на русском 02:37
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин.
РИА Новости вчера в 18:34
Общество
В Севастополе отменяют режим самоизоляции с 18 мая
В Севастополе отменяют режим всеобщей самоизоляции.
Независимое телевидение Севастополя 09:55