Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuГосдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.
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с чего всё началось
Усиление военного присутствия РФ в Арктике угрожает линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, заявил
 заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи.
Новые Известия06:21

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Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Газета.Ru10:19

Госдеп заявил об угрозе НАТО от наращивания военного присутствия России в Арктике

Коммерсантъ05:49

Госдеп: действия РФ в Арктике угрожают линии обороны НАТО в Атлантике

Московский Комсомолец01:42

Госдеп испугался российских действий в Арктике

Lenta.ru01:48

США назвали опасными действия России в Арктике

Взгляд.ру01:43

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

РБК04:10

Госдеп считает, что действия РФ в Арктике ставят под угрозу линию обороны НАТО в Атлантике

ТАСС01:18
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Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
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Здоровье

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
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Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
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Общество

Италия откроет границы с 3 июня

Власти Италии снимут ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня. Об этом сообщается на сайте правительства страны в субботу, 16 мая.
Известия 03:59
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Политика

NASA отозвало приглашение российской делегации под давлением сенаторов

Москва, 16 мая 2020, 12:12 — REGNUM Руководство американского аэрокосмического агентства NASA приглашало делегацию Роскосмоса к себе для обсуждения широкого круга вопросов, однако позже под давлением сенаторов оно было отозвано.
REGNUM 05:12
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Игры

Немезиса в ремейке Resident Evil 3 изменили для связи с Resident Evil 4

По словам разработчиков, изменения в умениях Немезиса реализовали для выстраивания более чёткой связи с Лас-Плагас в Resident Evil 4. Вдобавок разработчики хотели, чтобы Немезис и Мистер Икс в ремейках больше отличались друг от друга — Немезиса хотели сделать куда более серьёзным противником.
Игромания.ру вчера в 10:35
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Общество

В Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах

План состоял из трех этапов, первый из которых предполагал перевозку пассажиров при соблюдении социальной дистанции.
Газета.Ru 09:11
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Общество

Врач перечислил первые симптомы тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса.
Российская газета 00:21
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Политика

Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

REGNUM 01:24
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Общество

Сразу несколько российских регионов решили смягчить введённые из-за коронавируса ограничения

Сразу несколько российских регионов решили смягчить введённые из-за коронавируса ограничения. В основном это произойдет на следующей неделе.
Эхо Москвы 10:07
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»

Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полке – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
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Наука

У берегов Аляски может возникнуть гигантское цунами

На самой Аляске медленно сползавший в течение десятилетий склон во фьорде Таан внезапно рухнул в воду в октябре 2015 года, подняв волну высотой почти в 200 метров.
Популярная механика вчера в 14:12
Общество

Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки

Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
REGNUM 02:14
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Общество

Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться

На заводе Volkswagen в Калуге сокращают штат сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АСМ.
BFM.ru вчера в 13:50
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Путешествия

Блогерша описала полет из России в США во время пандемии коронавируса

Российская Instagram-блогерша с ником @sonya_neks_ в своем аккаунте рассказала о путешествии в США, которое ей удалось осуществить, несмотря на введенное из-за пандемии коронавируса ограничение на международные перелеты.
Lenta.ru 06:58
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Транспорт

Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем

Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили.
Evo-rus.com 14 мая в 13:48
Культура

Видео красавицы-дочери Екатерины Климовой «взорвало» Сеть

Елизавета растёт очень талантливой. Дочь Екатерины Климовой посвятила маме своё выступление.
7Дней.ру 09:00
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Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru вчера в 14:33
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Кино

Фил Лорд и Крис Миллер снимут фантастический фильм с Райаном Гослингом

Ранее в прокат был выпущен фильм "Марсианин", который снял режиссер Ридли Скотт, главную роль в нем сыграл Мэтт Дэймон.
Kinonews.ru 10:03
Общество

Актрису Агату Муцениеце задержали в Москве за нарушение режима самоизоляции

Полиция задержала в Москве за нарушение режима самоизоляции актрису Агату Муцениеце и еще двух человек на акции протеста против строительства в Березовой аллее.
ТАСС 10:01
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Происшествия

Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru вчера в 04:25
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Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
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Происшествия

Больница Святого Георгия заказала новые аппараты ИВЛ из Германии

В субботу, 16 мая, стало известно, что больница Святого Георгия в Петербурге закупила 84 немецких аппарата искусственной вентиляции лёгких.
Форпост Северо-Запад 07:24
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
3,6K
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
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Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
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Фигурное катание

Глава ФФККР высказался о конфликте Тарасовой и Родниной

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отреагировал на конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
RT на русском 02:37
Экономика

В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин.
РИА Новости вчера в 18:34
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Общество

В Севастополе отменяют режим самоизоляции с 18 мая

В Севастополе отменяют режим всеобщей самоизоляции.
Независимое телевидение Севастополя 09:55
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