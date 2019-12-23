Политика

РБКРБКГосдеп увидел в санкциях против Турции подрыв деятельности НАТО

Свертывание отношений США с Турцией в результате санкций приведет к подрыву деятельности НАТО и росту зависимости Анкары от соперничающих с США стран, в том числе России, говорится в письме.
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Госдеп увидел в санкциях против Турции подрыв деятельности НАТО

РБК09:10

В США уточнили, при каких условиях снимут санкции с России

Росбалт05:54

Раскрыты условия снятия с России американских «санкций из ада»

Rambler News Service06:18

Сенат США назвал условия отмены новых антироссийских санкций

Телеканал 360°06:10

Сенаторы США установили условия снятия с России санкций

News.ru06:04

В США назвали условия снятия с России «санкций из ада»

Комсомольская правда07:24

США обозначили условия снятия с России «санкций из ада»

Lenta.ru05:04
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Шоу-бизнес

Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой

Российская газета 07:34
Политика

Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на первом поезде

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту.
RT на русском 10:21
Футбол

Глушаков: болельщикам надо молиться, чтобы Федун не продал «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о владельце команды Леониде Федуне.
RT на русском 08:47
Политика

«Северному потоку-2» осталось 160 километров

К сегодняшнему дню проложено более 2,3 тысяч км трубопровода "Северный поток-2" из 2,46 тысяч км, готовность - 93,5%. Об этом, как передает РИА Новости, заявил официальный представитель оператора проекта компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Российская газета 10:18
Здоровье

В Мордовии педагогам и медикам вручили ключи от новых автомобилей

Известия Мордовии 10:09
Культура

Ученые из России расшифровали значение имен в серии о «Гарри Поттере»

РЕН ТВ 09:50
Футбол

«Сампдория» хочет вернуть Ригони «Зениту»

Напомним, что минувшим летом "Сампдория" арендовала Ригони у "сине-бело-голубых" до конца сезона с опцией выкупа контракта.
Soccer.ru вчера в 03:46
Политика

Путин пошутил над полпредом в ЮФО из-за палки колбасы

Президент России Владимир Путин в шутливой форме отреагировал на то, что его полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов на выставке сельхозпродукции в Адыгее взял палку колбасы.
RT на русском 09:11
Общество

Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год

Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила Минтранс о возможном срыве программы полетов в новогодние праздники.
Коммерсантъ 07:42
Общество

Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max

Газета.Ru 09:29
Политика

Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу в России

В России сложилась «безобразная ситуация» с бюрократическими помехами работе малого бизнеса, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий в республике Адыгея, передает «РИА Новости».
РБК 09:30
Здоровье

Выявлена опасность чрезмерного потребления воды

Излишнее употребление жидкости может способствовать ускорению распада белка и, как следствие, вымыванию из организма необходимых человеку витаминов и микроэлементов.
МедиаПоток вчера в 03:44
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорили к смертной казни

Саудовская Аравия объявила о завершении расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в октябре прошлого года в консульстве королевства в Стамбуле, пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни, трое — к 24 годам тюремного заключения, говорится в сообщении генпрокуратуры, переданном газетой "Ас-Сабк".
РИА Новости 04:56
Финансы

Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России

В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Известия вчера в 17:41
Армия и оружие

Сирийская ПРО отразила израильский ракетный удар по Дамаску

Системы сирийской противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный обстрел со стороны израильских ВВС.
IslamNews 01:46
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в клинике

Со ссылкой на анонимный источник в окружении артистки, СМИ сообщают, что родные Заворотнюк хотели забрать ее на Новый год, но не получили одобрения от медиков.
Петербургский дневник 08:26
Спорт

Стал известен состав сборной России на «Тур де Ски»

Чемпионат 06:04
Авто

Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов

Остановить автомобиль при отказе тормозной системы поможет стояночный тормоз, если он не электронный и управляется не с кнопки, — рычаг стояночного тормоза нужно затягивать плавно, чтобы не пустить автомобиль в занос.
Rambler News Service 01:51
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 20:22
Хоккей

«Ак Барс» обменял Ткачёва в «Локомотив» на Санникова и Н. Аверина

Казанский клуб получил за форварда защитника Николая Аверина и нападающего Степана Санникова.
Спорт БИЗНЕС Online 07:32
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Политика

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 08:43
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 21 декабря в 12:41
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как лучше разбавлять водой крепкий алкоголь

Роспотребнадзор дал совет, как правильно разбавлять крепкий алкоголь, который влияет на организм крайне разрушительно, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:27
Политика

Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Известия 09:32
Политика

Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
RT на русском 06:04
Экономика

Глава ПФР разъяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Глава ПФР Антон Дроздов в интервью «РГ» рассказал, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров.
Московский Комсомолец вчера в 01:32
Происшествия

Офицеры ФСБ нанимали «енотов», чтобы ловить контрабандистов с айфонами

По одному из уголовных дел обвиняются офицеры ФСБ в создании преступного сообщества, состоящего из участников боевых действий в Донбассе.
Примечания 10:07
Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Известия вчера в 18:26
Экономика

Самозанятые с января заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

Самозанятые с начала текущего года заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов с заявленного суммарного дохода в 40,4 миллиарда рублей, рассказал журналистам глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:37
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