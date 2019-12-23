Политика
РБКГосдеп увидел в санкциях против Турции подрыв деятельности НАТО
Свертывание отношений США с Турцией в результате санкций приведет к подрыву деятельности НАТО и росту зависимости Анкары от соперничающих с США стран, в том числе России, говорится в письме.
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Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
Политика
Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на первом поезде
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Футбол
Глушаков: болельщикам надо молиться, чтобы Федун не продал «Спартак»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о владельце команды Леониде Федуне.
Политика
«Северному потоку-2» осталось 160 километров
К сегодняшнему дню проложено более 2,3 тысяч км трубопровода "Северный поток-2" из 2,46 тысяч км, готовность - 93,5%. Об этом, как передает РИА Новости, заявил официальный представитель оператора проекта компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Здоровье
В Мордовии педагогам и медикам вручили ключи от новых автомобилей
Футбол
«Сампдория» хочет вернуть Ригони «Зениту»
Напомним, что минувшим летом "Сампдория" арендовала Ригони у "сине-бело-голубых" до конца сезона с опцией выкупа контракта.
Политика
Путин пошутил над полпредом в ЮФО из-за палки колбасы
Президент России Владимир Путин в шутливой форме отреагировал на то, что его полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов на выставке сельхозпродукции в Адыгее взял палку колбасы.
Общество
Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год
Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила Минтранс о возможном срыве программы полетов в новогодние праздники.
Общество
Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max
Политика
Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу в России
В России сложилась «безобразная ситуация» с бюрократическими помехами работе малого бизнеса, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий в республике Адыгея, передает «РИА Новости».
Здоровье
Выявлена опасность чрезмерного потребления воды
Излишнее употребление жидкости может способствовать ускорению распада белка и, как следствие, вымыванию из организма необходимых человеку витаминов и микроэлементов.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорили к смертной казни
Саудовская Аравия объявила о завершении расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в октябре прошлого года в консульстве королевства в Стамбуле, пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни, трое — к 24 годам тюремного заключения, говорится в сообщении генпрокуратуры, переданном газетой "Ас-Сабк".
Финансы
Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России
В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Армия и оружие
Сирийская ПРО отразила израильский ракетный удар по Дамаску
Системы сирийской противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный обстрел со стороны израильских ВВС.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в клинике
Со ссылкой на анонимный источник в окружении артистки, СМИ сообщают, что родные Заворотнюк хотели забрать ее на Новый год, но не получили одобрения от медиков.
Спорт
Стал известен состав сборной России на «Тур де Ски»
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Остановить автомобиль при отказе тормозной системы поможет стояночный тормоз, если он не электронный и управляется не с кнопки, — рычаг стояночного тормоза нужно затягивать плавно, чтобы не пустить автомобиль в занос.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Хоккей
«Ак Барс» обменял Ткачёва в «Локомотив» на Санникова и Н. Аверина
Казанский клуб получил за форварда защитника Николая Аверина и нападающего Степана Санникова.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Политика
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как лучше разбавлять водой крепкий алкоголь
Роспотребнадзор дал совет, как правильно разбавлять крепкий алкоголь, который влияет на организм крайне разрушительно, сообщает "Интерфакс".
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Политика
Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Экономика
Глава ПФР разъяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров
Глава ПФР Антон Дроздов в интервью «РГ» рассказал, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров.
Происшествия
Офицеры ФСБ нанимали «енотов», чтобы ловить контрабандистов с айфонами
По одному из уголовных дел обвиняются офицеры ФСБ в создании преступного сообщества, состоящего из участников боевых действий в Донбассе.
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Экономика
Самозанятые с января заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов
Самозанятые с начала текущего года заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов с заявленного суммарного дохода в 40,4 миллиарда рублей, рассказал журналистам глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин.