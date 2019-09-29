Политика

Газета.RuГазета.RuГосдеп задним числом засекретил данные из писем Клинтон

Следователи Госдепартамента поговорили с чиновниками, которые подчинялись Клинтон. Некоторые из них сообщили, что электронные письма, которые они отправили несколько лет назад Клинтон, были задним числом засекречены и теперь якобы представляют потенциальную угрозу безопасности.
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Госдеп задним числом засекретил данные из писем Клинтон

Газета.Ru01:25

Госдеп начал задним числом засекречивать информацию из писем Клинтон

РЕН ТВ00:44

WP: в Госдепе активизировали расследование в отношении служебной переписки Клинтон

ТАССвчера в 20:53

СМИ: Госдеп активизировал расследование против Хиллари Клинтон

РИА Новостивчера в 23:27

СМИ рассказали об активизации расследования дела о переписке Клинтон

RT на русскомвчера в 21:24

WP сообщила о засекреченных задним числом письмах для Клинтон

РБКвчера в 21:21

Госдепартамент активизировал расследование в отношении служебной переписки Клинтон

Московский Комсомолецвчера в 23:27
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