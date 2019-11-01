Политика
ИзвестияГосдеп заявил о причастности россиян к разжиганию противоречий в Чили
«Что касается России, то мы видим четкие признаки того, как люди используют в своих целях эти дебаты и искажают их с помощью злоупотребления троллингом в социальных медиа, стремясь усугубить раскол, разжечь конфликт», — цитирует его ТАСС.
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с чего всё началось
Госдепартамент США заявил о том, что он зафиксировал попытки "российских троллей" оказать влияние на политическую ситуацию в охваченном протестами Чили, сообщает Reuters.Газета.Ru03:48
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