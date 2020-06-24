Политика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаГосдеп заявил о стремлении Китая достичь ядерного паритета с РФ и США

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Китай пытается добиться ядерного паритета с Россией и США, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли 24 июня в ходе онлайн-брифинга в Брюсселе. Биллингсли отметил, что Китай проявляет решимость в достижении ядерного паритета с РФ и США.
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