Китай пытается добиться ядерного паритета с Россией и США, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли 24 июня в ходе онлайн-брифинга в Брюсселе. Биллингсли отметил, что Китай проявляет решимость в достижении ядерного паритета с РФ и США.

Госдеп заявил о стремлении Китая достичь ядерного паритета с РФ и США

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