Политика
RT на русскомГосдеп заявил о вмешательстве «российских троллей» в протесты в Чили
Представитель Госдепартамента заявил, что Вашингтон видит признаки того, что «российские тролли» в социальных сетях мешают политическому диалогу в Чили, передаёт РИА Новости. При этом отмечается, что представитель ведомства не смог ответить, связаны ли эти люди с властями России.
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Вашингтон: «российские тролли» мешают политическому диалогу в Чили
Московский Комсомолецвчера в 19:02
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:25, Вашингтон
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