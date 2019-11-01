Политика

RT на русскомRT на русскомГосдеп заявил о вмешательстве «российских троллей» в протесты в Чили

Представитель Госдепартамента заявил, что Вашингтон видит признаки того, что «российские тролли» в социальных сетях мешают политическому диалогу в Чили, передаёт РИА Новости. При этом отмечается, что представитель ведомства не смог ответить, связаны ли эти люди с властями России.
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RT на русскомвчера в 19:57

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REGNUMвчера в 18:41
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Прокуратура потребовала взять с Серебренникова подписку о невыезде

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Как сообщают РИА Новости, с 1 ноября в стране вводятся новые ГОСТы для хлебобулочных изделий, изготовленных из пшеничной и ржаной муки.
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Опираясь на статистику личных встреч, согласно которой «Гент» выигрывает чуть чаще, аналитики БК «Лига Ставок» отдают лидерство в предстоящей игре именно этой команде.
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Причины, из-за которых из Болгарии был выдворен российский дипломат, назвал премьер-министр страны Бойко Борисов.
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В Сети появились первые снимки новой «раскладушки» Motorola RAZR

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