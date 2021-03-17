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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Госдепартамент США отказался комментировать возможность отзыва своего посла из России

Представитель американского внешнеполитического ведомства Джалина Портер сказала, что Вашингтон может привлечь Москву к ответственности за любые злонамеренные действия и общается с Кремлем там, где считает это выгодным для своих национальных интересов.В источнике
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С чего всё началось

В Госдепе прокомментировали приглашение посла Антонова в Москву на консультации

Ранее в среду на сайте российского внешнеполитического ведомства был размещен комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой, в котором говорится, что посол РФ в США Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций с целью определить пути выправления двустороннего взаимодействия.
ТАССвчера в 15:30

Подробнее о событии

В Госдепе ответили на вопрос о возможности отзыва посла США из Москвы

Взгляд.рувчера в 16:40

В Госдепе высказались об отношениях США с Россией

RT на русскомвчера в 14:44

В США не стали комментировать возможность отзыва своего посла из РФ

ТАССвчера в 15:00

Госдеп США прокомментировал приглашение Антонова в Москву на консультации

Известиявчера в 14:31

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Lenta.ruвчера в 15:30

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Life.ruвчера в 14:16

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