Представитель американского внешнеполитического ведомства Джалина Портер сказала, что Вашингтон может привлечь Москву к ответственности за любые злонамеренные действия и общается с Кремлем там, где считает это выгодным для своих национальных интересов.

С чего всё началось В Госдепе прокомментировали приглашение посла Антонова в Москву на консультации Ранее в среду на сайте российского внешнеполитического ведомства был размещен комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой, в котором говорится, что посол РФ в США Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций с целью определить пути выправления двустороннего взаимодействия. ТАСС вчера в 15:30