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Prooren.ru

Госдепартамент США предлагает россиянам $10 млн за информацию

Госдепартамент США предложил жителям России получить $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы. Россияне из разных регионов получают соответствующие СМС о возможной награде. Одно из сообщений также пришло депутату думы Екатеринбурга Тимофею Жукову.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Россиянам пришли СМС о вознаграждении в $10 млн от Госдепа США

РБК09:40
Московский Комсомолец

Россиянам приходят СМС с предложением от Госдепартамента США о награде

Московский Комсомолец04:26
Телеканал 360°

«Наберут полубредовые вещи»: в Совфеде назвали опасной рассылку США о награде за данные о вмешательстве в выборы

Телеканал 360°09:27
Lenta.ru

Россиянам предложили получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента

Lenta.ru05:08
Фонтанка.Ру

Россияне начали получать SMS с предложением получить 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в выборы в США

Фонтанка.Ру04:53
Вести.Ru

Госдеп США предложил россиянам миллионы долларов

Вести.Ru09:29
It`s My City

В посольстве США подтвердили, что имеют отношение к SMS-рассылке россиянам с предложением получить $10 млн

It`s My City05:21

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму
REGNUM06:32
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными

Защита застрелившего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова подала ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных заседателей, сообщил РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев.
RT на русскомвчера в 02:54
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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
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Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты

Кстати, уточняет агентство, во время нынешнего учения впервые в Беларуси посадку на аэродромный участок совершил четверокурсник авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39.
Российская газетавчера в 07:12
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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