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Prooren.ru

Госдепартамент США предлагает россиянам $10 млн за информацию

Госдепартамент США предложил жителям России получить $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы. Россияне из разных регионов получают соответствующие СМС о возможной награде. Одно из сообщений также пришло депутату думы Екатеринбурга Тимофею Жукову.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

В посольстве США подтвердили отправку россиянам СМС с предложением $10 млн за информацию

Газета.Ru12:20
Телеканал 360°

«Наберут полубредовые вещи»: в Совфеде назвали опасной рассылку США о награде за данные о вмешательстве в выборы

Телеканал 360°09:27
Царьград

Русские стали получать СМС от Госдепа США с предложением сдать своих

Царьград03:03
Московский Комсомолец

Россиянам приходят СМС с предложением от Госдепартамента США о награде

Московский Комсомолец04:26
It`s My City

В посольстве США подтвердили, что имеют отношение к SMS-рассылке россиянам с предложением получить $10 млн

It`s My City05:21
Znak.com

Россиянам приходят СМС с предложением получить $10 млн от Госдепартамента США

Znak.com03:45
Lenta.ru

Россиянам предложили получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента

Lenta.ru05:08

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Андрей Червиченко: «Я не понимаю, зачем взяли Кокорина. Зачем купили Урунова, не понимает даже главный тренер „Спартака“»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, кто в предстоящем сезоне поборется за золото чемпионата России, объяснил, почему скептически относится к приходу нападающего Александра Кокорина в «Спартак» и почему защитник Деян Ловрен станет хорошим усилением для «Зенита».
Матч ТВ15:23

Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии

Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новости15:09
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Кравчук обозначил план на случай провала переговоров по Донбассу

Первый президент Украины, а ныне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма рассказал о шагах Киева в случае, если минский процесс зайдет в тупик. его заявление прозвучало 6 августа в эфире ObozTV Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе действует с 2014 года.
Украина.ру10:48
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