Госдепартамент США предлагает россиянам $10 млн за информацию
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Госдепартамент США предложил жителям России получить $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы. Россияне из разных регионов получают соответствующие СМС о возможной награде. Одно из сообщений также пришло депутату думы Екатеринбурга Тимофею Жукову.В источнике
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