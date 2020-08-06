Госдепартамент США предлагает россиянам $10 млн за информацию
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Госдепартамент США предложил жителям России получить $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы. Россияне из разных регионов получают соответствующие СМС о возможной награде. Одно из сообщений также пришло депутату думы Екатеринбурга Тимофею Жукову.В источнике
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10 млн зеленых. Госдеп США готов купить у россиян информацию о вмешательстве в выборы
Национальная служба новостей06:16