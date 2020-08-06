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Prooren.ru
Prooren.ru

Госдепартамент США предлагает россиянам $10 млн за информацию

Госдепартамент США предложил жителям России получить $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы. Россияне из разных регионов получают соответствующие СМС о возможной награде. Одно из сообщений также пришло депутату думы Екатеринбурга Тимофею Жукову.В источнике
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Телеканал 360°

Россиянам начали присылать SMS с предложением получить $10 млн от США

Телеканал 360°04:59
Национальная служба новостей

10 млн зеленых. Госдеп США готов купить у россиян информацию о вмешательстве в выборы

Национальная служба новостей06:16
Газета.Ru

США предложили россиянам $10 млн за информацию о вмешательствах в выборы

Газета.Ru06:45
Lenta.ru

Россиянам предложили получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента

Lenta.ru05:08
Царьград

«Рассылка была адресной»: Кому Госдеп предложил 10 млн за Родину

Царьград06:23
Московский Комсомолец

Россиянам приходят СМС с предложением от Госдепартамента США о награде

Московский Комсомолец04:26
It`s My City

В посольстве США подтвердили, что имеют отношение к SMS-рассылке россиянам с предложением получить $10 млн

It`s My City05:21

Найдено слабое место коронавируса

Специалисты из Университета штата Канзас протестировали терапевтическое средство против коронавируса и обнаружили, что 3С-подобная протеаза (3CLpro) является основным ферментом при развитии SARS-CoV-2.
Найдено слабое место коронавируса
РИА Новости05:16
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ЦБ указал банкам на недобросовестные отказы на досрочный возврат долга

Кредиторы отказываются принимать от заемщиков деньги для досрочного возврата потребительских кредитов из-за того, что они вносят недостаточную сумму, говорится в письме первого зампреда Банка России Сергея Швецова.
РБК08:25

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан «навести порядок»

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что жители столицы региона обращаются к нему с просьбами остановить акции протеста в поддержку прежнего губернатора Сергея Фургала и навести в городе порядок.
РБК07:53
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Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде

США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
Интерфакс22:12
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15 новорожденных переболели коронавирусом в Волгоградской области

Главный внештатный специалист волгоградского облздрава по инфекционным болезням детей Ирина Текучева сообщила, сколько новорожденных переболели коронавирусом области и в какой форме.
Остров Свободы (Os34.ru)06:19
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В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

Белорусские силовики задержали Марию Мороз — руководителя избирательного штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря политика Анны Красулиной.
Рамблер06:00
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