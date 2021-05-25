Госдолг Белоруссии из-за скандала с Ryanair обвалился к уровням протестов
Белорусские облигации падают в цене из-за ожидания инвесторами новых санкций, отмечал Bloomberg. В понедельник, 24 мая, 27 лидеров европейских стран потребовали освобождения Протасевича и приняли решение о запрете полетов белорусских авиаперевозчиков над Евросоюзом.В источнике
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Госдолг Белоруссии из-за скандала с Ryanair обвалился к уровням протестов
Стоимость суверенных еврооблигаций Белоруссии обвалилась до уровней осени 2020 года из-за геополитической напряженности в связи с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, на котором летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.
РБК17:00