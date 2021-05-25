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Госдолг Белоруссии упал до уровней протестной осени 2020 года

Белорусские облигации падают в цене из-за ожидания инвесторами новых санкций из-за вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске и ареста бывшего главного редактора оппозиционного медиа Nexta Романа Протасевича. За последние два дня они снизились до уровней осени 2020 года.В источнике

С чего всё началось

Госдолг Белоруссии из-за скандала с Ryanair обвалился к уровням протестов

Стоимость суверенных еврооблигаций Белоруссии обвалилась до уровней осени 2020 года из-за геополитической напряженности в связи с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, на котором летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.
РБК17:00

Подробнее о событии

Госдолг Белоруссии обвалился из-за скандала с посадкой самолета Ryanair

RuNews24.ru02:28

Госдолг Белоруссии обвалился из-за скандала с Ryanair

Московский Комсомолец23:51

Стоимость госдолга Беларуси обвалилась до уровней протестов после скандала с захватом самолета Ryanair

Новая газета01:26

Байден против санкций, обвал облигаций Белоруссии. Главные новости РБК

РБК01:10

Госдолг Белоруссии обвалился до уровня протестов из-за скандала с Ryanair

Компания02:00

Госдолг Белоруссии упал до уровня осени прошлого года

Эхо Москвы22:07

Госдолг Белоруссии упал до уровней протестной осени 2020 года

Forbes18:11
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