Министр Сойлу: Турция подверглась нападению

Высказывания, озвученные Седатом Пекером, являются частью продолжающейся операции против Турции и её растущей мощи в регионе, заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу, добавив, что он сам стал объектом такой атаки из-за его успехов в борьбе с терроризмом и организованной преступностью.