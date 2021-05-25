Госдолг Белоруссии упал до уровней протестной осени 2020 года
Белорусские облигации падают в цене из-за ожидания инвесторами новых санкций из-за вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске и ареста бывшего главного редактора оппозиционного медиа Nexta Романа Протасевича. За последние два дня они снизились до уровней осени 2020 года.В источнике
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Госдолг Белоруссии из-за скандала с Ryanair обвалился к уровням протестов
Стоимость суверенных еврооблигаций Белоруссии обвалилась до уровней осени 2020 года из-за геополитической напряженности в связи с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, на котором летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.
РБК17:00