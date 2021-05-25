Чем сложнее для Белоруссии размещать евробонды на международном рынке (что усугубляется снижением валютной выручки, затрудняющим обслуживание существующих евробондов), тем больше она будет вынуждена рассматривать выпуск суверенных и корпоративных бумаг в России (сама Белоруссия размещала облигации на российском рынке в 2019–2020 годах), отмечает эксперт.

Видео Фото Интересное видео РБК РБК Smotrim.ru Известия Дождь Дождь Smotrim.ru Центральная Служба Новостей Городовой Городовой Городовой Телеканал 360° Smotrim.ru Дума ТВ Городовой

С чего всё началось Госдолг Белоруссии из-за скандала с Ryanair обвалился к уровням протестов Стоимость суверенных еврооблигаций Белоруссии обвалилась до уровней осени 2020 года из-за геополитической напряженности в связи с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, на котором летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. РБК 17:00