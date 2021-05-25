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Госдолг Белоруссии из-за скандала с Ryanair обвалился к уровням протестов

Чем сложнее для Белоруссии размещать евробонды на международном рынке (что усугубляется снижением валютной выручки, затрудняющим обслуживание существующих евробондов), тем больше она будет вынуждена рассматривать выпуск суверенных и корпоративных бумаг в России (сама Белоруссия размещала облигации на российском рынке в 2019–2020 годах), отмечает эксперт.В источнике

С чего всё началось

Госдолг Белоруссии из-за скандала с Ryanair обвалился к уровням протестов

Стоимость суверенных еврооблигаций Белоруссии обвалилась до уровней осени 2020 года из-за геополитической напряженности в связи с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, на котором летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.
РБК17:00

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Госдолг Белоруссии обвалился из-за скандала с Ryanair

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Госдолг Белоруссии из-за скандала с Ryanair обвалился к уровням протестов

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Пассажирский самолет Boeing компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств.
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