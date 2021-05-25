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Госдолг Белоруссии из-за скандала с Ryanair обвалился к уровням протестов

Чем сложнее для Белоруссии размещать евробонды на международном рынке (что усугубляется снижением валютной выручки, затрудняющим обслуживание существующих евробондов), тем больше она будет вынуждена рассматривать выпуск суверенных и корпоративных бумаг в России (сама Белоруссия размещала облигации на российском рынке в 2019–2020 годах), отмечает эксперт.В источнике

С чего всё началось

Госдолг Белоруссии из-за скандала с Ryanair обвалился к уровням протестов

Стоимость суверенных еврооблигаций Белоруссии обвалилась до уровней осени 2020 года из-за геополитической напряженности в связи с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, на котором летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.
РБК17:00

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Госдолг Белоруссии из-за скандала с Ryanair обвалился к уровням протестов

РБК17:00
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На Алтае возбудили дело после насилия сверстников над школьницей в заброшенном здании

Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело после насилия над ученицей начальных классов в заброшенном здании Барнаула, которое сверстники сняли на видео и распространили в соцсетях, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в среду.
ТАСС03:39