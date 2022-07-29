ТАССГосдолг ФРГ достиг исторического максимума, превысив €2,3 трлнГосударственный долг Германии по итогам 2021 года достиг исторического максимума, достигнув €2,32 трлн.ТАССОтмечается, что рост госдолга спровоцировали коронавирусные ограничения и меры по поддержке населения в период пандемии.Lenta.ru"Государственный долг по итогам 2021 года вырос на 6,8% (или €148,3 млрд) по сравнению с итогами 2020 года, достигнув самого высокого уровня за всю историю ведения статистики", - говорится в публикации.ТАССДолг земель вырос на 0,4 процента, муниципалитетов — на 0,6 процента.Lenta.ruЧитать далееСвернутьФАНФАНИА Красная ВеснаГЛАС.RUPlanet TodayГИПОРТПодробнее о событииDer Spiegel: госдолг Германии достиг исторического максимумаМосковский Комсомолец18:31Der Spiegel: госдолг Германии достиг нового максимума, достигнув отметки в 2.3 триллиона евроТУТ НЬЮС00:57Госдолг Германии достиг исторического максимума, превысив €2,3 трлнМИР 2422:29Der Spiegel сообщило, что госдолг ФРГ достиг исторического максимума, превысив €2,3 трлнLenta.ru20:30Госдолг ФРГ достиг исторического максимума, превысив €2,3 трлнТАСС01:59В Германии заявили о росте госдолга почти на 150 млрд евроИА Красная Веснавчера в 16:48Spiegel: Правительство Германии накопило рекордный долг перед частными компаниями в 2,3 триллиона евроГИПОРТвчера в 10:16Показать ещёОценить104Поделиться