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Госдолг ФРГ достиг исторического максимума, превысив €2,3 трлн

Государственный долг Германии по итогам 2021 года достиг исторического максимума, достигнув €2,32 трлн.
ТАСС
Отмечается, что рост госдолга спровоцировали коронавирусные ограничения и меры по поддержке населения в период пандемии.
Lenta.ru
"Государственный долг по итогам 2021 года вырос на 6,8% (или €148,3 млрд) по сравнению с итогами 2020 года, достигнув самого высокого уровня за всю историю ведения статистики", - говорится в публикации.
ТАСС
Долг земель вырос на 0,4 процента, муниципалитетов — на 0,6 процента.
Lenta.ru

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