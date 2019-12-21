Экономика
REGNUMГосдолг Франции превысил ВВП, но «временно»
Госдолг Франции впервые после 2017 года стал больше ВВП, превысив его на 0,4%. Об этом 20 декабря сообщает France-Presse.
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Футбол
«Тоттенхэм» и «Челси» объявили составы
В восемнадцатом туре английской Премьер-лиги сыграют «Тоттенхэм» и «Челси». Команды уже объявили составы на игру.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Общество
В Минкомсвязи назвали сроки отмены роуминга с Белоруссией
В сентябре 2019 года министерства связи России и Белоруссии планировали утвердить «дорожную карту» отмены роуминга между странами.
Политика
Все избирательные участки открылись на выборах мэра Абакана
Энергетика
Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту
Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Культура
Директор Ротару отреагировал на слухи о ее участии в «Голубом огоньке»
Концертный директор Сергей Лавров рассказал "Газете.Ru", в каких мероприятиях принимала участие певица Софии Ротару, пока была в России.
Происшествия
В ДТП в Нижегородской области погиб ребенок и пострадали 9 человек
В Нижегородской области в результате столкновения четырех автомобилей пострадали 9 человек и погиб ребенок, сообщает "Интерфакс".
Космос
Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико
Политика
Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Политика
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
Футбол
Три игрока номинированы на звание лучшего футболиста года в Африке
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Уотфорду» в матче АПЛ
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
Происшествия
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
Армия и оружие
Латвийский парламентарий оценил вероятность конфликта между РФ и НАТО
Интенсивные военные учения НАТО в Польше и странах Балтии говорят о том, что Североатлантический альянс целенаправленно готовится к крупномасштабному военному конфликту, заявил Генштаба ВС России Валерий Герасимов 18 декабря на брифинге для иностранных военных атташе.
Шоу-бизнес
В Великобритании умер актер Тони Бриттон
Британский актер Тони Бриттон скончался в воскресенье, 22 декабря, на 96-м году жизни.
Общество
Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана
В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
Шоу-бизнес
Ведущая «Орла и Решки» Алина Астровская снялась без бюстгальтера
Здоровье
Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды
Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировала слухи о сборе денег на лечение
Директор Анастасии Заворотнюк Марина Попова прокомментировала телеканалу "360" появившиеся в СМИ сообщения о том, что банковские счета супруга артистки Петра Чернышева были заблокированы из-за поступавших на них пожертвований на лечение актрисы.
Футбол
Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
Политика
Сергей Лавров рассказал о зашкаливании русофобии со стороны НАТО
В эфире передачи «Большая игра» на Первом канале глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что русофобия со стороны стран-членов НАТО в адрес России зашкаливает.
Хоккей
ЦСКА на выезде разгромил «Витязь»
«Витязь» в домашней игре крупно уступил московскому ЦСКА. Матч регулярного сезона КХЛ завершился со счетом 6:1 в пользу гостей.
Шоу-бизнес
20-летняя Марьяна Ро объявила о беременности
Блогер встречается с певцом Face. 20-летняя блогер Марьяна Рожкова, более известная как Марьяна Ро, объявила о беременности.
Хоккей
Овечкин пока не уверен, что будет участвовать в Матче звезд НХЛ
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметил, что пока не знает, будет ли участвовать в Матче звезд НХЛ.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Шоу-бизнес
Муж Наташи Королевой проводит вечера в компании Бледанс
Супруг Наташи Королевой прокомментировал видео словами о том, что Бледанс оказалась весьма легкой нагрузкой несмотря на свой рост и объемные «глаза», на что актриса кокетливо ответила, что ей было приятно принимать участие в таком виде развлечений.
Происшествия
В Великобритании убийца зарезал двух человек
В результате нападения в Великобритании погибли двое человек, об этом 22 декабря сообщает издание Express.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Экономика
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.