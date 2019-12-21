Экономика

REGNUMREGNUMГосдолг Франции превысил ВВП, но «временно»

Госдолг Франции впервые после 2017 года стал больше ВВП, превысив его на 0,4%. Об этом 20 декабря сообщает France-Presse.
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Госдолг Франции превысил ВВП, но «временно»

REGNUM20 декабря в 18:03

Госдолг Франции впервые за два года превысил ВВП

Известия20 декабря в 19:00

Госдолг Франции превысил ВВП впервые с 2017 года

Комсомольская правда20 декабря в 18:37

Госдолг Франции подскочил более 100% ВВП

Красная весна20 декабря в 22:10

Госдолг Франции превысил 100% ВВП

Взгляд.ру20 декабря в 17:57

Впервые с 2017 года госдолг Франции превысил ВВП

Московский Комсомолец20 декабря в 17:41

Госдолг Франции впервые с 2017 года превысил ВВП

ТАСС20 декабря в 17:00
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Футбол

«Тоттенхэм» и «Челси» объявили составы

В восемнадцатом туре английской Премьер-лиги сыграют «Тоттенхэм» и «Челси». Команды уже объявили составы на игру.
Евро-футбол.ру 10:40
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости 05:51
Общество

В Минкомсвязи назвали сроки отмены роуминга с Белоруссией

В сентябре 2019 года министерства связи России и Белоруссии планировали утвердить «дорожную карту» отмены роуминга между странами.
РБК 10:06
Политика

Все избирательные участки открылись на выборах мэра Абакана

ТАСС вчера в 20:59
Энергетика

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости вчера в 12:35
Культура

Директор Ротару отреагировал на слухи о ее участии в «Голубом огоньке»

Концертный директор Сергей Лавров рассказал "Газете.Ru", в каких мероприятиях принимала участие певица Софии Ротару, пока была в России.
РИА Новости 09:14
Происшествия

В ДТП в Нижегородской области погиб ребенок и пострадали 9 человек

В Нижегородской области в результате столкновения четырех автомобилей пострадали 9 человек и погиб ребенок, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 11:07
Космос

Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико

Lenta.ru 10:14
Политика

Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru 11:16
Политика

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 08:43
Футбол

Три игрока номинированы на звание лучшего футболиста года в Африке

LiveSport.ru 09:14
Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Уотфорду» в матче АПЛ

Газета.Ru 11:00
Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
RT на русском 06:17
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
РИА Новости 07:58
Армия и оружие

Латвийский парламентарий оценил вероятность конфликта между РФ и НАТО

Интенсивные военные учения НАТО в Польше и странах Балтии говорят о том, что Североатлантический альянс целенаправленно готовится к крупномасштабному военному конфликту, заявил Генштаба ВС России Валерий Герасимов 18 декабря на брифинге для иностранных военных атташе.
Народные новости 10:15
Шоу-бизнес

В Великобритании умер актер Тони Бриттон

Британский актер Тони Бриттон скончался в воскресенье, 22 декабря, на 96-м году жизни.
Вести.Ru 07:56
Общество

Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
РБК 07:28
Шоу-бизнес

Ведущая «Орла и Решки» Алина Астровская снялась без бюстгальтера

Shraibikus News 07:39
Здоровье

Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды

Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
РБК 01:56
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировала слухи о сборе денег на лечение

Директор Анастасии Заворотнюк Марина Попова прокомментировала телеканалу "360" появившиеся в СМИ сообщения о том, что банковские счета супруга артистки Петра Чернышева были заблокированы из-за поступавших на них пожертвований на лечение актрисы.
РИА Новости 09:20
Футбол

Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
REGNUM вчера в 07:48
Политика

Сергей Лавров рассказал о зашкаливании русофобии со стороны НАТО

В эфире передачи «Большая игра» на Первом канале глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что русофобия со стороны стран-членов НАТО в адрес России зашкаливает.
Военное дело 08:01
Хоккей

ЦСКА на выезде разгромил «Витязь»

«Витязь» в домашней игре крупно уступил московскому ЦСКА. Матч регулярного сезона КХЛ завершился со счетом 6:1 в пользу гостей.
ProstoProSport 11:28
Шоу-бизнес

20-летняя Марьяна Ро объявила о беременности

Блогер встречается с певцом Face. 20-летняя блогер Марьяна Рожкова, более известная как Марьяна Ро, объявила о беременности.
NewInform 07:46
Хоккей

Овечкин пока не уверен, что будет участвовать в Матче звезд НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметил, что пока не знает, будет ли участвовать в Матче звезд НХЛ.
ProstoProSport 02:36
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Радио Sputnik вчера в 12:41
Шоу-бизнес

Муж Наташи Королевой проводит вечера в компании Бледанс

Супруг Наташи Королевой прокомментировал видео словами о том, что Бледанс оказалась весьма легкой нагрузкой несмотря на свой рост и объемные «глаза», на что актриса кокетливо ответила, что ей было приятно принимать участие в таком виде развлечений.
Слово и Дело 08:08
Происшествия

В Великобритании убийца зарезал двух человек

В результате нападения в Великобритании погибли двое человек, об этом 22 декабря сообщает издание Express.
REGNUM 10:32
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда вчера в 13:42
Экономика

ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
РИА Новости вчера в 23:17
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