Экономика

ТК ЗвездаТК ЗвездаГосдолг Франции превысил ВВП страны

Во французском сенате считают, что ситуация будет лишь усугубляться в связи с пенсионной реформой. Государственный долг Франции вырос в III квартале года до 100,4% от ВВП, или 2,415 миллиардов евро. Это произошло впервые с 2017 года.
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