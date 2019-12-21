Экономика
ТК ЗвездаГосдолг Франции превысил ВВП страны
Во французском сенате считают, что ситуация будет лишь усугубляться в связи с пенсионной реформой. Государственный долг Франции вырос в III квартале года до 100,4% от ВВП, или 2,415 миллиардов евро. Это произошло впервые с 2017 года.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко.
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ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
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Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
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Эрдоган раскритиковал деятельность «ЧВК Вагнера» в Ливии
По словам Эрдогана, Турция продолжит делать все возможное для нормализации обстановки в Ливии.
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключает, что в России могут быть проведены досрочные президентские выборы.
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Препарат, успешно доказавший эффективность, появится в продаже уже в обозримом будущем.
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Александр Васильев посоветовал наряд для празднования Нового года
Ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев посоветовал наряд, в котором можно встретить Новый год.
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Дилеры пообещали подорожание авто с января
В России в 2020 году ожидается всеобщее увеличение цен на автомобили.
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Пассажиров экстренно севшего в Баку самолета отправили в Москву
Пассажиры самолета авиакомпании Azur Air, который в субботу совершил экстренную посадку в Баку, отправили в Москву другим рейсом.
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Анчелотти стал главным тренером «Эвертона»
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
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Роскачество назвало лучшие игристые вина
Единоборства
Корейский Зомби нокаутировал Эдгара на турнире UFC Fight Night 165
Боец MMA Корейский Зомби победил экс-чемпиона UFC Фрэнки Эдгара в главном поединке на турнире UFC Fight Night 165.
Экономика
Россия и Украина не использовали идею о взаимозачете долгов на $3 млрд
Россия и Украина не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража на $2,9 млрд с проблемой долга Киева по еврооблигациям на $3 млрд, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
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Олег Яровинский: «Трабукки дашь руку — он по локоть откусит»
Юридические вопросы плюс Марко Трабукки, которому дашь руку — он по локоть откусит.
Теннис
Надаль одержал победу над Циципасом в финале турнира в Абу-Даби
Политика
Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.